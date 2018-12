communiqué affiché 84 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Vendredi 07 Decembre 2018 Youboat se desarrolla internacionalmente y abre en el Reino Unido, Italia y España con un nuevo diseño Sitio web francés especializado en anuncios clasificados de barcos, veleros, barcos semirrígidos, motores y accesorios, Youboat ya está disponible en el Reino Unido, Italia y España. Además, la plataforma ofrece una versión completamente rediseñada de su soporte web, totalmente full-responsive.

El sitio web francés especializado en anuncios clasificados para barcos, veleros, embarcaciones semirrígidas, motores y accesorios continúa su desarrollo ofreciendo desde hace unas semanas una nueva versión de su soporte web completamente rediseñado y ahora con capacidad full-responsive.



Al mismo tiempo, Youboat, con sus 19.000 anuncios en Francia, quería poner sus servicios a disposición de otros países. Ya disponibles en el Reino Unido, Italia y España, las ofertas de los vendedores, brokers y distribuidores de dichos países están disponibles para su consulta en www.youboat.com.





Anuncios emitidos por los concesionarios locales



A diferencia de otros actores del sector, Youboat ofrece publicidad principalmente de los concesionarios locales a los usuarios de Internet de dichos países. Por lo tanto, el sitio no ofrece una simple traducción de su servicio, sino una visión del mercado náutico para la compra de un barco, un velero o un accesorio náutico en el país en cuestión.



Sin embargo, se ofrece una traducción (no automática) para cada versión con el fin de satisfacer, por ejemplo, a los turistas extranjeros que buscan un barco en su destino de vacaciones.



"En los últimos meses, nos habíamos dado cuenta de que muchos usuarios extranjeros de Internet estaban utilizando nuestro apoyo para buscar un barco. Con más de 19.000 anuncios de vendedores franceses, nuestro exitoso desarrollo en Francia tuvo que internacionalizarse y ofrecer una alternativa real a los soportes internacionales que sólo presentan un stock global", explica Ersin Eroglu, Director General de la empresa con sede en Orleans, Ciudad en el centro de Francia.





Alemania y Holanda en los próximos meses



Para el lanzamiento, todos los servicios profesionales de su solución CRM "BoatGest", incluyendo por supuesto la gestión de anuncios en Youboat UK, ES e IT, están disponibles de forma gratuita durante los primeros 6 meses para todos los proveedores en sus países.



El sitio de anuncios de barcos mira hacia adelante y tiene previsto abrir su motor de búsqueda especializado en Alemania y Holanda en los próximos meses. Estados Unidos también representa un mercado importante para Youboat.



Acceda a la página web de Youboat España en www.youboat.com/es/





Acerca de Youboat



Medios náuticos en formato papel y digital creados en 2011, Youboat concentra miles de anuncios náuticos publicados por profesionales y particulares. Al reunir a un comprador y a un vendedor, Youboat se distingue también por su producto "Barcoteca", que le permite ofrecer a los agentes del sector náutico una base de datos de compradores potenciales cualificados.





Sobre los fundadores



Aymeric Cassan, Ersin Eroglu y Grégory Chateau son los tres fundadores de Youboat. Con una sólida experiencia en el sector náutico, la prensa especializada, Internet y el marketing, fundan en 2011 RIVAMEDIA, que pasa a denominarse MOTORS GATE. La empresa ofrece sitios publicitarios y revistas editoriales sobre temas especializados, como la náutica, los coches de lujo y las autocaravanas.





Communiqué libre de tous droits de diffusion. Citer source ou lien : 24presse.com Images (cliquez sur les images pour agrandir) :

Rédacteur : MOTORS GATE



Contact presse : Ersin EROGLU

Société : MOTORS GATE



Voir tous les communiqués 84



Contact presse

EROGLU Ersin







MOTORS GATE

MOTORS GATE Visiter le site Imprimer Tous les communiqués Flux RSS Base de recherche