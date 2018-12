Watcha et Open-DSI annoncent leur partenariat sur le marché des solutions collaboratives

Présentation sur le salon PARIS OPEN SUMMIT - 5 et 6 décembre



DOCK PULLMANN, 87 avenue des magasins généraux, Aubervilliers

(métro 12 : Front Populaire)

OPEN-DSI : Stand : C5



Mercredi 5 décembre à 9h15 : Conférence Solutions collaboratives en entreprise, l’alternative au Shadow IT

Watcha et Open-DSI mettent en commun leurs expertises techniques afin de fusionner des fonctionnalités dans le déroulement de leurs solutions respectives. Ces nouvelles évolutions résolument tournées vers les utilisateurs finaux enrichissent l’expérience collaborative au travers des échanges spontanés entre les équipes, clients et partenaires.





Aller de l’avant



Watcha souhaite franchir une étape dans l’hébergement de fichiers en intégrant la killer app Nextcloud avec le concours d’Open-DSI. Cette démarche permet d’accéder aux fonctionnalités de pointe de Nextcloud : synchronisation de documents, gestion des droits, versionnage, activités, etc. La liste de possibilités est fournie. De plus, le haut niveau de finition de la solution entretient le succès grandissant de Nextcloud, considérée comme la "Dropbox du libre" dans le marché du cloud computing.



"Toute l’équipe Watcha se réjouit de ce partenariat, il concrétise une vision partagée avec Open-DSI de proposer des moyens simples apportant les meilleures garanties de confidentialité", sourit Xavier Lecomte, le CEO Watcha. "Associer espaces de collaboration et hébergement de données dans une même application simplifiera la vie de nos utilisateurs".



De son côté, Open-DSI souhaite fournir à ses clients un workplace souverain et sécurisé sur la logique de ses solutions basées sur Nextcloud. Les datas rooms next-gen de Watcha sont de véritables groupes de travail ouverts en mobilité comme en desktop et présentent une plus-value certaine en milieu professionnel. Par ailleurs, ce choix stratégique permet également de répondre avec efficacité à une nouvelle réalité auxquelles sont confrontés les DSI : le shadow IT.



"Le développement irraisonné de l’usage du cloud computing est incontestablement la plaie de ces dernières années", reconnaît Philippe Scoffoni, le PDG d’Open-DSI. "La facilité d’accès à cette informatique face à la lourdeur perçue des solutions internes a contribué à l’émergence d’un système d’information caché. Il est temps d’y remédier et l’open source fournit aujourd’hui aux entreprises l’opportunité de reprendre le contrôle de leurs données".





Enrayer le phénomène du shadow IT



En effet, plus de 80 % des employés empruntent bien souvent des raccourcis et utilisent des logiciels tiers tels que WeTransfer, WhatsApp, etc. Raisons principales ? La facilité d’accès et d’usages d’applications existantes couplés à un fort désir d’innovation sont des vecteurs suffisant à l’émergence de réseaux parallèles. Les acteurs au sein d’une entreprise se sentent parfois réduits dans leur marge de manœuvre et réagissent impulsivement aux limitations imposées par certains canaux de communication. C’est le cas par exemple des courriels jugés has-been et peu adaptés au transfert de fichiers et autres échanges multipartites.



En définitive, ce sont des pratiques courantes qui interviennent officieusement au plus grand dam des organisations, qui voient dans ces habitudes, un réel défi pour la sûreté et la confidentialité de l’information. La solution Watcha combinée avec le cloud d’Open-DSI prend dès lors tout ce sens en proposant un espace de travail numérique souverain, simple et sécurisé sur une seule application.





À propos d’OPEN-DSI



Open-DSI est une société lyonnaise qui accompagne les entreprises et administrations publiques dans le cadre de leurs projets informatiques. Sa spécificité consiste en la mise en place de logiciels libres et de solutions de cloud computing dans les démarches d’externalisation de ses clients. Nos applications full web sont triées sur le volet sur trois axes : Nextcloud (partage de fichiers en ligne), Dolibarr (ERP & CRM), et Woo Commerce (e-commerce).



Site web : www.open-dsi.fr / Twitter : suivre @OpenDsi





À propos de Watcha



Watcha est une start-up française, elle fournit une application collaborative simple et totalement sécurisée (chiffrement des données et des communications) : réunions audio et vidéo, messagerie instantanée et drive partagé.



Watcha fait le pari d’une adoption facile en proposant une interface simple (user friendly) qui reprend les standards des applications gratuites qui se sont imposées auprès du plus grand nombre (WhatsApp, WeTranfer, Dropbox)…. Mais dont on s’aperçoit aujourd’hui (un peu tard) qu’elles n’apportent aucune garantie de gouvernance des échanges ou des données. Portées par les usages mobiles et le BYOD, elles sont rentrées dans les organisations et sont un angle mort pour les DSI.



Les dirigeants ou les professionnels qui manipulent des données sensibles, notamment confiées par leurs clients, sont ciblés prioritairement.



WATCHA capitalise quelques clients référents, comme l’École de management de Lyon(1) ou ArchiMed, fonds d'investissement Healthcare, etc. La société a été créée par Xavier Lecomte et deux entrepreneurs lyonnais.



Pour en savoir plus : https://watcha.fr/ (1) https://www.cio-online.com/actualites/lire-l-em-lyon-business-school-deploie-une-collaboration-ubiquitaire-securisee-10652.html