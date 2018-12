Les Gilets Jaunes enflamment les réseaux sociaux

Il y a déjà plusieurs semaines que le hashtag #GiletsJaunes est très actif sur les réseaux sociaux. Le réseau social qui accumule le plus de contenu, de conversation et d'interaction sur ce sujet est de loin Twitter suivi de Facebook.



Metricool, outil spécialisé dans l'analyse de réseaux sociaux, a analysé le bruit générée autour de ce mouvement de protestation. L'analyse a été effectuée du 20 novembre au 3 décembre et plus de 1,6 million de tweets ont été comptabilisés sur plus de 352 000 comptes actifs.





Le niveau d'activité augmente avec le temps



Sur les réseaux sociaux, les week-ends se caractérisent par une concentration accrue d'activité. L'analyse effectuée par Metricool démontre que le nombre de publications associées au gilets jaunes ne cesse de s'accroître sur la période étudiée. Le premier pic d'activité intervient ainsi le week end du 24 et 25 novembre, date des premières mobilisations, et sera dépassé, le week end suivant.



Les appels aux manifestations pour le samedi 1er décembre coïncident avec une activité plus intense, mais le pic d'activité a été atteint le lendemain, dimanche 2 décembre.



Par ailleurs, si elle est presque entièrement concerntrée en France dans les premiers temps, l'activitée commence à s’étendre à d’autres pays européens depuis les journées de mobilisation des 1er et 2 décembre.

Emmanuel Macron concentre l'essentiel de la critique



L'analyse effectuée par Metricool inclut tous les messages qui mentionne les termes "Gilets Jaunes", y compris le hashtag principal de l'événement #GiletsJaunes.



Le hashtag #macron se démarque de tous les autres. Preuve que le Président de la République est clairement identifié comme la cible principale du mouvement de constestation. L’utilisation de hashtags associés a pour but de baliser les messages pour les lier les uns aux autres et faciliter la conversation.



Youtubers, journalistes et hommes politiques au coeur des interactions



Les personnalités les plus importantes qui influencent la conversation autour du mouvement de protestation sont les influenceurs, les journalistes et les politiciens. En raison de leur nombre d'abonnés (jusqu'à plusieurs millions spour certains), leurs messages sont ceux qui atteignent le plus de gens et génèrent le plus d'interactions et de réponses.

Les influenceurs les plus impactant sur le topic #GiletsJaunes sont :

Cyprien (@MonsieurDream), Mister V (@MisterVonline), Cauet (@cauetofficiel), Seb (@seb_frit) y Amixem (@_Amixem). Les politiciens les plus impactant sur le topic #GiletsJaunes sont :

Marine Le Pen (@MLP_officiel), Jean Luc Mélenchon (@JLMelenchon) y Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo). Les journalistes ou présentateurs les plus impactant sur le topic #GiletsJaunes sont :

Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna), Pierre Ménès (@PierreMenes), Nikos Aliagas (@nikosaliagas) y Greta Van Susteren (@greta).

Le palmarès des top tweets



Dans l'analyse effectuée par Metricool, certains messages se distinguent de tous les autres en raison du nombre de likes et du nombre de fois qu'ils sont partagés. Les twweets a avoir généré le plus d'interactions sont les suivants : https://twitter.com/Seb_Frit/status/1065244357270351872

https://twitter.com/NikiShey/status/1066373837779030016 https://twitter.com/_Amixem/status/1066385149691117569 https://twitter.com/idkbvtimleila/status/1066377684375273473 https://twitter.com/Chibre_Celeste/status/1065003115081056257 https://twitter.com/onpm75/status/1066432701933256704

A propos de Metricool Metricool est une société qui propose des outils de mesure et d'analyse de données issues des médias sociaux. Metricool compte 170 000 utilisateurs dans 80 pays.



www.metricool.com/fr