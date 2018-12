Watcha installe son outil de communication cryptée dans l’industrie du capital investissement

WATCHA est une solution de collaboration éditée par une société française, qui répond aux besoins de fluidité de la collaboration en entreprise sans sacrifier la sécurité. Les échanges vocaux et écrits sont cryptés. Une application réunit tous les flux de communication. Vincent GUILLAUMOT, Partner chez ARCHIMED, et Sandrine LAPORTE, DAF, en témoignent 6 mois après l’introduction de l’outil dans leur entreprise.





Un travail en mode collaboratif totalement sécurisé



L’outil est sollicité dans 3 registres chez ARCHIMED : - Pour le partage d’informations et les échanges entre groupes d’utilisateurs fermés dans le cadre de la gestion opérationnelle de nos activités. La solution est scalable : l’administrateur interne peut rajouter des salles de réunions, des utilisateurs très rapidement, c’est prévu nativement.



- Pour la gouvernance : afin de permettre aux associés de la société de gestion, des échanges sécurisés pour les réunions du comité de pilotage stratégique de la société de gestion.



- Pour la gestion du staffing : chaque chargé d’affaire alimente les échanges confidentiels sur les dossiers d’investissements avec les autres chargés d’affaires impliqués sur ce dossier. Xavier LECOMTE, dirigeant-fondateur de WATCHA, rappelle : "L’outil réunit l’ensemble des fonctions utiles au collaboratif : messagerie, téléphonie, vidéo, conférences, dataroom, partage d’écrans, notifications. L’utilisateur peut inviter des partenaires extérieurs à l’entreprise via un simple lien dans un mail généré automatiquement par l’application lors de l’invitation. Ainsi, le partenaire peut rejoindre facilement le groupe de conversation sans compte à créer, ou d’application à télécharger. L’utilisation est instinctive grâce à une interface de travail familière au premier coup d’œil puisqu’elle reprend l’ergonomie et les codes des App grand public, We transfer, DropBox, WhatApp…"



"A chaque nouvelle affaire, on ouvre une salle de réunion virtuelle, complètement étanche, à laquelle n’accèdent que les chargés d’affaires concernés et staffés. Ces salles sont administrées et créées en quelques clics en interne", commente Vincent GUILLAUMOT, Partner chez ARCHIMED.



"La confidentialité des documents et des échanges, la facilité d’accès, la communication permanente entre les personnes étant au cœur des besoins organisationnels de l’entreprise, WATCHA a trouvé rapidement à élargir ses domaines d’applications chez ARCHIMED", explique Sandrine LAPORTE, DAF d’ARCHIMED. "Après une phase d’expérimentation sur un groupe d’utilisateurs restreint, le déploiement dans l’ensemble de la structure a été élargi aux 30 membres de l’équipe ArchiMed."





WATCHA, une solution sécurisée de communication unifiée



L’efficacité d’une organisation repose sur la capacité de ses membres à accéder aux informations et à échanger de façon fluide avec des outils à portée de clics. Mais, on n’est pas vissé derrière son poste de travail au bureau, les cadres se déplacent, font du télétravail, accèdent aux informations au travers de différents types de terminaux, fixes et mobiles, pour interagir.



Les solutions grand public, souvent gratuits, offrent cette facilité : pas d’attente, un accès en tout lieu via le Cloud, le partage et l’interopérabilité avec tous ses contacts. Conséquences : ces outils (WeTransfer, WhatsApp, Dropbox…) se sont introduits dans la sphère professionnelle (80% des managers utilisent des applications grand public), sans autorisation de la DSI et sans apporter les garanties nécessaires en termes de sécurité, de respect de la confidentialité ou de la règlementation : c’est le Shadow IT.



En plus de ces pratiques à risque, la cybercriminalité explose avec 73 % des entreprises impactées : perte de données, fuite d’informations, risque d’espionnage, tentatives d’extorsion… dans un contexte de guerre économique accentuée (Cloud Act) et de tensions géopolitiques.



Par sa simplicité, WATCHA propose une véritable alternative sécurisée et souveraine au Shadow IT.





A propos d’Archimed



Créé en 2014 par les responsables monde de l’équipe Santé de 3i, ArchiMed est un partenaire stratégique et financier des entreprises européennes du secteur de la Santé.



L’équipe d’ArchiMed a investi avec succès plus de 1Md€ dans ce secteur au cours des quinze dernières années, dans des domaines aussi variés que le diagnostic, la recherche pharmaceutique, les soins à domicile, l’orthopédie, la santé animale, la santé au travail, les dispositifs cardio-vasculaires ou la sécurité alimentaire.



UN GROUPE INDÉPENDANT ET INTERNATIONAL



Depuis plus de 10 ans, l’équipe a développé un réseau de décideurs de la Santé, sur lesquels ArchiMed s’appuie pour définir ses priorités stratégiques, identifier les champions sectoriels puis accélérer leur développement, notamment à l’international.



ArchiMed est un acteur indépendant, dont les financements proviennent de son équipe et d’investisseurs européens et américains, institutionnels et privés, dont certains sont des entrepreneurs à succès du secteur de la Santé.



Plus ici : http://www.archimed-group.eu/fr





À propos de Watcha



Watcha est une start-up française, elle fournit une application collaborative simple et totalement sécurisée (chiffrement des données et des communications) : réunions audio et vidéo, messagerie instantanée et drive partagé.



Watcha fait le pari d’une adoption facile en proposant une interface simple (user friendly) qui reprend les standards des applications gratuites qui se sont imposées auprès du plus grand nombre (WhatsApp, WeTranfer, Dropbox)…. Mais dont on s’aperçoit aujourd’hui (un peu tard) qu’elles n’apportent aucune garantie de gouvernance des échanges ou des données. Portées par les usages mobiles et le BYOD, elles sont rentrées dans les organisations et sont un angle mort pour les DSI.



Les dirigeants ou les professionnels qui manipulent des données sensibles, notamment confiées par leurs clients, sont ciblés prioritairement.

WATCHA capitalise quelques clients référents, comme l’École de management de Lyon [1] ou ArchiMed, fonds d'investissement Healthcare, etc



La société a été créée par Xavier Lecomte et deux entrepreneurs lyonnais.



Pour en savoir plus : https://watcha.fr/