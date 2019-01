MAGflex Pivot, lampe d’inspection effilée pour les professionnels de la mécanique automobile

Conçue pour les ateliers



La MAGflex Pivot allie petite taille et puissance lumineuse. Cette lampe, Pliable,a été conçue pour être très pratique, efficace et de petit format pour s'intégrer idéalement dans le monde des ateliers. Elle fournit une luminosité exceptionnelle de 400 lumens en lumière blanche proche de celle de la lumière naturelle (6000 K) ce qui procure un confort de travail.





Divers dispositifs d'accrochage



Elle est équipée de divers dispositifs d'accrochage, y compris des aimants, ce qui permet une utilisation sans les mains, chose très pratique dans un environnement de travail d'atelier, en particulier lorsque on travaille capot ouvert ou sous un véhicule dans une baie de garage. La lampe est sans fil et rechargeable, plusieurs batteries rechargeables sont fournies.





Intensité réglable par variateur



L'intensité lumineuse peut être ajustée précisement grâce à un variateur. Celà permet de fournir à chaque situation de travail la meilleure exposition lumineuse, donc d'éviter la surexposition et l'éblouissement ou la sous exposition et la pénibilité associée.



- Rechargeable et sans fil

- Rotation et inclinaison multiaxes pour éclairage d’angle complet

- Design effilé pour éclairer les espaces les plus étroits

- Réglage de l’intensité par variateur

- Témoin de charge

- Entièrement pliable, au format de poche

- Plusieurs aimants et crochet de suspension pour une utilisation mains libres

- Fonction de torche à LED haute puissance pour un éclairage focalisé



Adaptées aux exigences des professionnels de la mécanique automobile

Jim Gross, le chef produit de la MAGflex Pivot ajoute : "La MAGflex Pivot a été concue et développée en gardant à l'esprit toutes les contraintes du travail en atelier : parfaite luminosité, très faible encombrement, pliable, orientable pour acceder aux endroits les plus difficiles, seulement 6 mm d'épaisseur avec une lumière LED blanche et confortable."

La MAGflex Pivot fait partie de la gamme MAGflex, gamme réputée qui a obtenu de nombreuse récompenses et reconnue par le monde professionnel de la réparation automobile. La MAGflex pivot, comme tous les produits RING Automotive a passé les test du laboratoire ISO:90001 de RING pour s'assurer qu'elle satisfait tous les standards de qualité demandés par les clients.



REIL3900HP

Prix : € 59,99







Plus d'informations : www.ringautomotive.com/fr/product/RIL3900HP





A propos de Ring Automotive

Fondé en Angleterre il y a plus de 40 ans, Ring Automotive est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'éclairage automobile et d'accessoires électriques pour les véhicules. Sans cesse à la pointe de l'innovation, ses produits sont aujourd'hui distribués dans plus de 70 pays.

Plus d'informations : www.ringautomotive.fr