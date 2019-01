Finantis Value lance IP’Nuts, premier portail d'estimation en ligne des droits de propriété industrielle

Une problématique récurrente



Nombre d’entreprises sont confrontées un jour ou l’autre à la problématique de leur évaluation. Aujourd’hui, 60 à 90% de la valeur d’une société reposent sur ses actifs immatériels, avec en tête ses titres de propriété industrielle (marques, brevets et modèles) qui cristallisent son potentiel de développement et d’innovation.



La problématique de l’évaluation de ces actifs est très spécifique et demande non seulement des compétences financières, mais aussi techniques, juridiques, commerciales et stratégiques. C’est pourquoi il est essentiel de faire appel à des experts indépendants pour obtenir une estimation pertinente et recevable pour toute démarche capitalistique, juridique, fiscale ou comptable.



Ces évaluations sont en effet nécessaires, pour les sociétés concernées, dans de nombreuses démarches :

• Apport en nature au capital

• Vente/Cession des droits à un tiers

• Ouverture du capital

• Fusion / Acquisition

• Litiges autour de titres de PI

• Estimation de dommages

• Négociations

• Recherche de partenaires

• …

Une expertise indépendante est toutefois un processus assez coûteux et long. Et il n’est pas aisé d’en connaître à l’avance le retour sur investissement. Ceci était vrai jusqu’à aujourd’hui.



Une solution digitale accessible



Avec le portail de services digitaux IP’Nuts, le cabinet Finantis Value a mis à profit son expertise, son expérience et son intelligence humaine (!) dans la conception d’outils d’estimation spécifiques des brevets, marques et modèles.



Ces estimations sont réalisées sur base déclarative, à travers des questionnaires dédiés, accessibles par des non experts, et que l’utilisateur est à même de renseigner en 15 à 20 minutes environ. Ceci permet d’assurer une estimation rapide, ciblée et sur mesure.



La méthodologie employée est éprouvée, conforme aux normes et pratiques en vigueur et sur une appréciation (algorithme de scoring) des forces juridiques et d’exploitation des actifs évalués.



La démarche se veut rapide, sécurisée et confidentielle. Le client soumet les réponses à un questionnaire dédié et celles-ci sont traitées sous 3 jours ouvrés par un expert (humain). Un rapport est édité, révélant la valeur indicative estimée de l’actif, sur la base des déclarations faites.



Le rapport obtenu donne une indication de la valeur, mais ne vaut pas expertise indépendante puisque l’ensemble des informations traitées sont fournies directement par le client et ne font pas l’objet de retraitement ou de contrôle particulier.



De même ces outils ne sont pas adaptés aux évaluations plus complexes, de portefeuille de titres, d’actifs non séparables, de lignes de revenus complexes, etc.





Le tarif est de l’ordre de 990 €HT par estimation





Pour accéder à la plaquette de présentation du portail IP’Nuts, cliquez ici





A propos de Finantis Value



Finantis Value est une société de conseil qui accompagne les entreprises dans leur stratégie de gestion et de valorisation de leurs actifs immatériels, du point de vue :



- Financier : évaluations financières et ingénierie financière

- Technique et stratégique : stratégie de gestion, opérations capitalistiques, audit, due diligence, optimisation des protections, développement de la valeur.



Créé en 2017, Finantis Value résulte de l’alliance originale de l’ingénierie financière du groupe Finantis, créé en 1997 et membre du réseau INPACT, et de la stratégie de valorisation de l’innovation portée par la société Nowall Innovation, créée en 2015.



Finantis Value

58 bis rue de la Chaussée d’Antin - 75009 PARIS

finantisvalue.com / ipnuts.fr