Lampada da ispezione sottile MAGflex Pivot

Concepito per l’utilizzo in officina



La MAGflex Pivot coniuga design compatto e potenza luminosa. Questa torcia pieghevole è stata concepita in un’ottica di grande praticità, efficacia e compattezza per l’utilizzo ideale nell’ambiente delle officine. Fornisce una potenza luminosa eccezionale di 400 lumen di luce bianca simile alla luce naturale (6000 K) per il massimo comfort durante il lavoro.





Diversi dispositivi di fissaggio



Essendo provvista di dispositivi di fissaggio diversi che comprendono anche dei magneti, la lampada permette l’utilizzo a mani libere, una soluzione molto pratica nell’ambiente di lavoro dell’officina, in particolare quando si opera con cofano aperto o sotto il veicolo all’interno di un garage. Ricaricabile e senza fili, la lampada è fornita con diverse pile ricaricabili.





Intensità regolabile con variatore



L’intensità luminosa può essere regolata con precisione tramite un variatore. In questo modo è possibile ottenere la migliore esposizione luminosa per qualsiasi tipo di lavoro, evitando la sovraesposizione e l'abbagliamento o la sottoesposizione ed il fastidio prodotto da queste condizioni.





- Ricaricabile e senza fili

- Rotazione e inclinazione multiasse per un’illuminazione ad angolo completo

- Design sottile per illuminare gli spazi più inaccessibili

- Regolazione dell’intensità tramite variatore

- Spia dello stato di carica

- Pieghevole e tascabile

- Magneti e gancio integrati per l’utilizzo a mani libere

- Funzione di torcia LED ad elevata potenza per un’illuminazione mirata



Concepita per le esigenze dei professionisti della meccanica automobilistica



Jim Gross, Product Manager di MAGflex Pivot ha aggiunto: "La lampada MAGflex Pivot è stata progettata e sviluppata tenendo conto di tutti i vincoli del lavoro in officina: perfetta luminosità, ingombro minimo, design pieghevole e girevole per accedere ai punti più difficili, spessore di soli 6 mm e luce LED bianca e confortevole."



MAGflex Pivot fa parte della ben nota gamma MAGflex, vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti nel settore professionale della riparazione automobilistica. Come tutti i prodotti Ring Automotive, MAGflex Pivot ha superato i test del laboratorio ISO:9001 di Ring per garantire la soddisfazione di tutti gli standard qualitativi che i nostri clienti esigono.



REIL3900HP

Prezzo : € 65,00 + iva







Per maggiori informazioni: www.ringautomotive.com/en/product/RIL3900HP





Vi presentiamo Ring Automotive



Azienda nata in Inghilterra più di 40 anni fa, Ring è oggi uno dei principali fornitori al mondo di accessori elettrici e di illuminazione per il settore automobilistico. Costantemente all'avanguardia nell'innovazione, l’azienda esporta i suoi prodotti in più di 70 paesi.



Per maggiori informazioni: www.ringautomotive.com