De slanke inspectielamp MAGflex Pivot

Ontworpen voor de werkplaats



De MAGflex Pivot heeft een klein formaat, maar een grote lichtopbrengst. Deze compacte opvouwbare lamp is bijzonder praktisch en doeltreffend en bij uitstek geschikt voor gebruik in de werkplaats. Hij levert een uitzonderlijk hoge lichtopbrengst van 400 lumen. Bovendien benadert het witte licht qua kleur het daglicht (6000 K), voor extra comfort tijdens het werken.





Verschillende ophangsystemen



De lamp is voorzien van verschillende ophangsystemen, waaronder magneten, zodat de lamp handsfree kan worden gebruikt. Dit komt in de werkplaats, met name bij werkzaamheden onder de motorkap of aan de onderzijde van een auto, goed van pas. Deze snoerloze lamp is oplaadbaar. Hij wordt geleverd met meerdere oplaadbare batterijen.





Met een dimmer instelbare lichtsterkte



De lichtsterkte kan met een dimmer exact worden ingesteld. Zo kan voor elk soort werkzaamheden de juiste belichting worden gerealiseerd, zodat overbelichting en verblinding, maar ook onderbelichting en de daaruit voorkomende problemen verleden tijd zijn



- Oplaadbaar en snoerloos

- In meerdere richtingen draai- en kantelbaar, voor een optimale verlichting in alle hoeken

- Slank ontwerp om ook de kleinste ruimtes te verlichten

- Met een dimmer instelbare lichtsterkte

- Laadindicator

- Volledig opvouwbaar, tot zakformaat

- Meerdere magneten en een haak voor handsfree gebruik

- Zaklampfunctie met sterke led voor een op een bepaald punt geconcentreerde verlichting

Voldoet aan alle eisen van professionele automonteurs



Jim Gross, Product Manager van de MAGflex Pivot: "De MAGflex Pivot is ontworpen en ontwikkeld om te voldoen aan de eisen die het gebruik in de werkplaats aan een inspectielamp stelt: optimaal licht, een zeer klein formaat, opvouwbaar, draaibaar om ook de moeilijkst bereikbare plaatsen te verlichten, slechts 6 mm dik, voorzien van een witte led-lamp en comfortabel in het gebruik."



De MAGflex Pivot behoort tot het veel geroemde MAGflex-gamma dat reeds vele prijzen heeft gewonnen en een uitstekende naam heeft opgebouwd in de wereld van professionele automonteurs. Om te garanderen dat de lamp aan alle kwaliteitseisen van de klanten voldoet, heeft de MAGflex Pivot, net als alle producten van Ring Automotive, succesvol de tests in het ISO:9001 gecertificeerde laboratorium van Ring doorstaan.



REIL3900HP

Prijs : € 59,99



Meer informatie: www.ringautomotive.com/en/product/RIL3900HP



Over Ring Automotive



Ring Automotive is meer dan 40 jaar geleden opgericht in Engeland. Het bedrijf is momenteel wereldwijd een van de belangrijkste leveranciers van autoverlichtingsonderdelen en elektrische accessoires voor voertuigen. De altijd innovatieve producten van Ring Automotive worden tegenwoordig in meer dan 70 landen verkocht.



Meer informatie: www.ringautomotive.com