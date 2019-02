Le projet de reconstruction de la mythique DELAGE V12 Labourdette lancé à l'occasion du salon Rétromobile

Cette aventure humaine et technique consiste, notamment, à concevoir à nouveau le moteur V12 de cette voiture et à le construire. Pour mener à bien ce grand projet pluriannuel, l’Association a noué un partenariat avec les Arts et Métiers - ParisTech, une école d’exception dotée de moyens de fabrication. C’est elle qui aura la tâche de développer et de réaliser la partie moteur. Son campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne sera en charge du projet.





Trois objectifs nourrissent l’ambition de ses promoteurs : - Valoriser les enseignements d’excellence qui témoignent du savoir-faire français et qui participeront à la réalisation du projet

- Promouvoir les métiers de conception et de réalisation industrielles

- Mettre en valeur l’écosystème de l’industrie automobile française

Des acteurs déjà connus



Parmi les compétences nécessaires à un tel projet deux entreprises labellisées EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) ont d’ores et déjà signifié leur accord pour réaliser les éléments relevant de leur savoir-faire : Auto Classique Touraine sera en charge de la construction de la carrosserie et Touraine Radiateurs du refroidissement du moteur. La Fonderie de la Varenne se chargera de fondre certains éléments du futur moteur.





Un peu d’histoire



En 1927, la société des automobiles DELAGE était sacrée championne du monde des constructeurs. Presque 10 ans après, Louis Delage demande une nouvelle fois à l’ingénieur Albert Lory, ancien élève des Arts et Métiers, de concevoir le moteur d’une nouvelle voiture : une formule “Sport” afin de courir au Grand Prix de l’ACF de 1937. Avec pour nom de code 4 D12, Albert Lory conçoit un prototype V12 à 60° doté d’un arbre à cames central et dont chaque banc est coiffé d’une culasse de 6 cylindres. La transmission est assurée par une boîte de vitesses “Cotal”. La puissance est estimée dans une fourchette de 150 à 200 ch pour un poids total de 1 575 kg.





A propos des Amis de Delage



Créée en 1905, la marque DELAGE fut associée à l’idée de véhicules de prestige qui furent souvent la propriété de personnages célèbres. Mais DELAGE a également été Champion du monde en 1927. Construites à partir de 1935 par Delahaye, les automobiles DELAGE s’éteindront en 1953 comme de nombreuses autres marques françaises.



Aujourd’hui de nombreux passionnés font revivre cette marque prestigieuse. Très active, l’association Les Amis de DELAGE, dont le Président d’honneur n’est autre que Patrick Delage qui est un arrière-petit-fils de Louis Delage, est propriétaire de la marque DELAGE. Elle participe avec ses membres à entretenir le souvenir des automobiles éponymes en restaurant et préservant ces voitures d’exception mais surtout en les faisant rouler régulièrement, certains n’hésitant pas à faire plus de 10.000 km par an.



Plus d'informations : www.delagev12.org





A propos des Arts et Métiers - ParisTech



Grand établissement technologique et membre fondateur de l’Alliance de l’Industrie du Futur, Arts et Métiers comprend 8 campus et trois Instituts répartis sur le territoire français. Arts et Métiers a pour missions principales la formation d’ingénieurs et de cadres de l’industrie et des services, la formation à la recherche, la formation tout au long de la vie ainsi que l’assistance et l’expertise au monde socioéconomique.



Il forme chaque année plus de 6 000 étudiants dans les domaines du génie mécanique, énergétique et industriel, du Bac jusqu’au Bac+8.