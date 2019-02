Osram acquiert Ring Automotive et renforce ses activités dans le marché de l’après-vente automobile

En acquérant Ring Automotive, Osram investit dans l'avenir: la société britannique dispose d'une marque qui a une réputation bien établie et d'un modèle de vente bien positionné dans le secteur de l’après-vente automobile. De surcroît, le portefeuille de produits de Ring ne se limite pas seulement à l’éclairage automobile et vient compléter la gamme de produits Osram. Ring, par exemple, est particulièrement compétent dans le domaine des accessoires électroniques pour l'automobile et dispose d'un réseau de 3000 points de vente dans plus de 60 pays, avec environ 6000 produits référencés.



De plus, Osram donnera l'accès au portefeuille Ring sur le marché américain via les circuits de distribution d’Osram Sylvania et ouvrira de nouvelles perspectives de vente en Europe et dans le reste du monde avec une stratégie de marques différenciée.



George Skalski, directeur général de Ring Automotive, a déclaré: "Nous sommes impatients de travailler aux côtés d'Osram et sommes convaincus que cette alliance est une très bonne nouvelle pour tous nos collaborateurs et clients. L’acquisition va pérenniser et renforcer nos investissements, notre croissance et notre innovation de produit de pointe".



Les parties ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers et l’acquisition est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence compétentes.





À propos d' OSRAM



OSRAM, dont le siège est à Munich, est une entreprise mondiale de haute technologie dont l'histoire remonte à plus de 110 ans. Principalement axés sur les technologies à base de semi-conducteurs, leurs produits sont utilisés dans des applications très diverses allant de la réalité virtuelle à la conduite autonome et des smartphones aux solutions d'éclairage intelligentes et connectées dans les bâtiments et les villes. OSRAM utilise les possibilités infinies de la lumière pour améliorer la qualité de vie des individus et des communautés. Les innovations d'OSRAM permettent aux gens du monde entier non seulement de mieux voir, mais aussi de communiquer, de voyager, de travailler et de vivre mieux. OSRAM compte environ 27 400 employés dans le monde à la fin de l'exercice 2018 (30 septembre) et a généré un chiffre d'affaires de plus de 4,1 milliards d'euros. La société est cotée en bourse à Francfort et Munich (ISIN : DE000LED4000 ; WKN : LED 400 ; symbole boursier : OSR).



Plus d'informations : www.osram.com





À propos de Ring Automotive



Avec près de 40 ans d’innovation au service de l’industrie et de l’automobile Ring a su imposer un standard de qualité sans égal dans le marché de l’après-vente automobile au Royaume-Uni et en Europe. En étroite collaboration avec leur laboratoire de recherche et développement Ring développe des solutions d’éclairages automobiles, matériels et accessoires électriques pour le professionnel ou pour l’automobiliste. En s’appuyant sur ses valeurs : qualité, innovation, et performance, Ring recherche en permanence des solutions innovantes.



Plus d'informations : www.ringautomotive.com