ARDO, spécialiste des légumes, herbes et fruits surgelés fait l'acquisition de deux machines de tri Sentinel II de Tombra

Ardo est un acteur majeur de l’agroalimentaire belge au rayonnement international. Le groupe s’approvisionne auprès de 3 500 agriculteurs dans 8 pays européens. Les légumes surgelés qu’il vend sont cultivés dans le plus grand respect de la nature et de l’environnement. Les Responsables Qualité Ardo jouent un rôle primordial dans l’entreprise depuis l’exploitation agricole jusqu’à l’usine.



TOMRA est partenaire d’Ardo depuis 15 ans et la chaîne de production sur le site d’Ardooie (Belgique) vient de s’adjoindre 2 nouvelles machines de tri optique TOMRA.





GILLIS ALLIET, Directeur de ligne de production chez Ardo, témoigne de leur utilisation sur le traitement des carottes :



- Un contrôle qualité impitoyable



Des tonnes de carottes sorties de champs, sont déversées en continu par pleins camions sur les lignes de production. Dessablées et lavées plusieurs fois, il faut également les débarrasser de toutes leurs impuretés. L’élimination des corps étrangers se fait étape par étape : on élimine d’abord des cailloux, puis un bassin de flottaison retient les particules flottantes ; enfin, un convoyeur élimine les fanes.



Interviennent alors sur la ligne de production, les machines de tri optique Sentinel II de TOMRA, qui identifient tout corps étranger restant, notamment les morceaux de pommes de terre, débris de plastique, épis de maïs...



"Tout ce qui n'est pas reconnu et autorisé spécifiquement, est immédiatement éjecté. Ce n’est qu’après cette ultime étape que le flux de produits passera dans des calibreurs, puis les machines de découpe pour qu’enfin on expédie les commandes préparées et emballées chez nos clients des 4 coins du monde", explique Gillis Alliet, Directeur de ligne de production chez Ardo.



- 30 tonnes à l'heure à absorber



TOMRA est présent sur le site Ardo depuis une quinzaine d’années, et les machines de tri utilisées ont évolué au fil des innovations proposées par le bureau d’études de TOMRA.



Les nouvelles technologies sont toujours adoptées après une phase de tests en vraie grandeur. C’est ainsi qu’est intervenue récemment la décision d’implanter deux nouvelles machines Sentinel II sur le site industriel Ardo.



"Le nouvel équipement de tri TOMRA tient toutes ses promesses. Il apporte un tri ultime absolument fiable. Il enlève toutes les impuretés, jusqu’au plus petites racines et brindilles. Ardo peut vraiment assurer à ses clients faire tout le nécessaire pour la sécurité alimentaire", complète Gillis Alliet.



"Le rendement est intense, de l’ordre de 30 tonnes de l’heure. Aucun œil humain ne pourra jamais égaler les performances de la machine TOMRA, avec une endurance et une vigilance sans faille tout du long, comme le fait la machine", explique Gillis Alliet.



En termes de sécurité à l’utilisation, la conception de l’outil est impeccable, et prévient tout accident du travail.



Dernier point, l’écran de la commande numérique rend le réglage facile. L’interface est aisée à comprendre et à maîtriser, les opérateurs peuvent accéder à tout moment aux indicateurs de contrôle et agir à distance. "C’est simple comme une appli smartphone, ça a l’allure d’un gadget mais c’est d’une grande puissance", se réjouit Gillis Alliet.





À propos de Sentinel II



Le trieur optique Sentinel II est conçu pour diverses applications de tri alimentaire (tomates, pêches, pommes de terre…). Grâce à la toute dernière technologie d'éclairage et de détection, le Sentinel II apporte des performances inégalées en termes de tri, de spécifications techniques et de durabilité.





À propos de Ardo



Ardo est un groupe familial qui emploie directement 3 800 personnes, réalise 1 Md d’Euros de CA pour 850 000 tonnes de produits transformés et commercialisés dans le monde. Dotée d’une grande agilité décisionnelle, Ardo recherche constamment l’innovation, non seulement dans la mise sur le marché continue de nouveaux produits, mais également dans tous ses process de production. Ardo est attaché à jouer la carte du de l’économie durable (son slogan est "we preserve nature’s gifts").



Ardo produit pour ses clients retail, en marque de distributeur, des légumes, des herbes et des fruits fraîchement surgelés. Il commercialise également ses gammes auprès de la restauration collective. Enfin, les produits d’Ardo rentrent dans la composition de nombreuses recettes des industriels (des pizzas, du babyfood ou des soupes).



Plus d'informations : https://ardo.com/fr





À propos de TOMRA Food



TOMRA Food conçoit et fabrique des trieuses à base de capteurs et des solutions intégrées post-récolte pour l'industrie alimentaire, en utilisant les technologies de calibrage, de tri, d’épluchage et d’analyse les plus avancées au monde. Plus de 8 000 unités sont installées chez des producteurs, emballeurs et transformateurs d'aliments dans le monde entier pour traiter des fruits, noix, légumes, produits à base de pommes de terre, graines et semences, fruits séchés, fruits de mer et viande. La mission de l’entreprise est de permettre à ses clients d'améliorer les rendements, de gagner en efficacité opérationnelle et de sécuriser l’approvisionnement alimentaire. TOMRA Food a déployé ses centres d'excellence, bureaux régionaux et sites de fabrication sur les 5 continents.



Plus d'informations sur TOMRA Food sur : www.tomra.com/food



TOMRA Food appartient au groupe TOMRA, qui s’est créé en 1972 sur une innovation : la conception, fabrication et commercialisation de bornes automatisées de collecte de bouteilles et canettes usagées. Le groupe TOMRA n’a cessé d'innover depuis et de fournir des solutions de pointe pour une optimisation de ressources dans deux grands domaines : la récupération (systèmes de récupération automatisés et traitement des matières) et le tri (recyclage des déchets, exploitation minière et tri alimentaire). Aujourd’hui, TOMRA revendique 90 000 installations dans plus de 80 pays, génère 6,6 MD de chiffre d’affaires (NOK) en 2016. Le groupe emploie 3 500 personnes dans le monde. Il est coté à la bourse d'Oslo (OSE: TOM).



Pour plus d’informations sur TOMRA, veuillez consulter www.tomra.com





