OpenIP annonce la certification de ses services de Voix sur IP avec les solutions XiVO

Une nouvelle certification entre Open IP et XiVO



Cette certification garantit une interopérabilité optimale entre les solutions XiVO et les services Trunk SIP d’OpenIP. En faisant évoluer de manière continue ses certifications, OpenIP permet aux intégrateurs et aux installateurs privés de fournir un service haut de gamme à leurs clients Entreprises. Grâce à l’offre d’OpenIP, ils peuvent également proposer des forfaits de communications illimitées, une gamme de routeurs dédiée à la VoIP, des accès Internet multi-opérateurs, des solutions de Communications Unifiées dernières générations.



Pour retrouver les tutoriels de configuration, vous pouvez consulter le Wiki OpenIP



OpenIP : http://wiki.openip.fr/documentations/documentations-techniques





XiVO, la solution « made in France » de communication unifiée Open Source



La société Avencall édite et intègre des solutions évolutives, interopérables et sans coût de licence. Les solutions XiVO UC "Unified Communication" et XiVO CC "Contact Center" s’intègrent au système d’information et aux outils métiers du client, pour une parfaite harmonisation de l’environnement existant et une réelle optimisation du ROI. Cette capacité d’interopérabilité, fait de XiVO une solution sur mesure, accessible à tous.

- XiVO UC : "Unified Communication", la solution de communication unifiée offrant des fonctionnalités natives et avancées : services vocaux (SVI), messagerie intégrée, conférence multi-participants, vidéo, WebRTC, provisioning terminaux SIP, bibliothèque d’API …



- Découvrez XiVO ASSISTANT, l’interface qui facilite les actes métiers en donnant un accès simple et rapide aux actions de téléphonie, directement depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone.



- XiVO CC : "Contact Center", l’add-on dédié aux "pure players" centre de contact et relation client. Entièrement modifiable et adaptable aux besoins métiers, souple et agile, la solution XiVO CC est capable de répondre à tout type de centre d’appel, quelle que soit sa taille. XiVO CC optimise la relation client, en améliorant la productivité des conseillers, le parcours client, la supervision et le pilotage du centre de contact.



BOREALIS, la nouvelle version XiVO



La nouvelle version XiVO disponible depuis octobre 2018, répond précisément aux besoins des grandes organisations, comprenant 3000 à 5000 utilisateurs.



XiVO Boréalis comprend plusieurs évolutions :



- La configuration centralisée et simplifiée pour les grands systèmes.

- L’évolution des campagnes d’enregistrement pour les centres de contacts sur XiVO CC.

- L’intégration d’un connecteur Salesforce, permettant la remontée de fiche et le click to call.





Le SIP Trunk Touch, l’arme fatale des intégrateurs face à la fin du RTC



Depuis octobre 2017, OpenIP a lancé le SIP Trunk Touch, véritable révolution pour les intégrateurs. Le SIP Trunk Touch apporte à ses utilisateurs de nouvelles fonctionnalités de pilotages exclusives et s’administre directement depuis MyOpenIP, donnant ainsi aux intégrateurs toujours plus d’autonomie dans la gestion des services fournis à leurs clients.



Ces nouvelles fonctionnalités permettent d'accompagner sereinement les entreprises vers le Full IP. Ce changement technologique est d’autant plus important depuis l’annonce de la fin imminente du réseau cuivré (RTC).



En effet, alors qu’Orange a annoncé la fin du réseau de téléphonie commutée (RTC), les entreprises doivent se préparer à faire évoluer leurs installations téléphoniques pour les rendre compatibles avec les technologies de substitution disponibles.



"Par rapport aux offres historiques du réseau commuté (RTC), les solutions de Voix sur IP et notamment le SIP Trunking apportent de nombreux avantages aux entreprises", déclare Laurent Silvestri, président d’OpenIP. "Avec une qualité d’appels au moins identique voire meilleure, les services sont plus souples à gérer pour l’entreprise car paramétrables en ligne, plus sécurisés notamment contre le piratage et le phreaking, plus économiques avec des forfaits illimités adaptés à tous les besoins, et ceci tout en garantissant une migration transparente pour les utilisateurs", ajoute-t-il.





A propos d’OpenIP



Créé en Juin 2005, OpenIP est un Opérateur Télécoms, spécialiste des solutions de Communications Unifiées pour les entreprises. OpenIP possède ses propres infrastructures Voix/Internet/Cloud, et dispose d’une expertise unique des technologies SIP. OpenIP a réalisé un CA de 10,8 M€ en 2017. OpenIP propose à plus de 1000 intégrateurs un catalogue Télécoms, IT & Cloud disponible en mode distribution ou en marque blanche afin d’offrir aux entreprises une approche unique associant un accompagnement technique de proximité et une offre complète.



A travers sa Division Grands Comptes, OpenIP propose une offre d’Infrastructure as a Service (IaaS) permettant aux opérateurs ou aux intégrateurs nationaux de construire ou d’enrichir leurs propres infrastructures de solutions Voix/Data/Com’Unifiées.



OpenIP héberge, édite et distribue l’application MyOpenIP, une plateforme e-business qui digitalise l’ensemble du parcours client dans le cadre de la commercialisation des services Télécoms, IT & Cloud : commande en ligne, suivi de livraison, monitoring & paramétrage des services et facturation.



Pour plus d’informations : www.myopenip.fr





A propos de XiVO



L’électron libre de la téléphonie d’entreprise ! Depuis 10 ans, la société Avencall édite et intègre XiVO, une solution, "made in France", open source de téléphonie sur IP, de communication unifiée et centre de contact. Ce modèle inédit sur le marché permet à toutes les entreprises de se libérer des rentes d’usage et des coûts récurrents induits traditionnellement par les licences par utilisateur ou par fonctionnalité. Innovante et adaptable, XiVO répond de façon unique aux besoins métiers de chaque entreprise grâce à son agilité et ses fortes capacités d’intégration aux outils métiers. XiVO est la référence française de la téléphonie d’entreprise open source, alliant liberté et performances.



Aujourd’hui plus de 500 clients ont choisi XiVO, plus de 300 000 salariés et 15 000 agents de centre de contact l’utilisent au quotidien.