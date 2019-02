KUANTIC et Mov’InBlue intègrent l’autopartage 100% digital dans la gestion des flottes de véhicules d’entreprises

Des véhicules connectés prêts pour l’auto-partage



Grâce aux technologies de Mov’InBlue et Kuantic, la gestion de flotte est passée au 100% digital. Mov’InBlue apporte une solution permettant aux conducteurs de (dé)verrouiller un véhicule grâce à un smartphone, et ce même sans couverture réseau (technologie Bluetooth), comme dans un parking souterrain, par exemple. Le boîtier et la plateforme télématiques KUANTIC permettent d’optimiser une flotte en remontant et exploitant en temps réel toutes les données des véhicules.



L’intégration sans couture de ces technologies permet au gestionnaire de flottes de bénéficier aujourd’hui d’une solution d’autopartage complètement digitalisée, qui repose sur une appli mobile et un back office personnalisables selon ses besoins. - Les véhicules peuvent être gérés à distance depuis la plateforme : transmission à distance (over the air) de (dé)verrouillage ou d’antidémarrage du véhicule.



- Des alertes personnalisées font remonter les anomalies détectées : entrée ou sortie du périmètre (géo-fencing), couvre-feu, conduite dangereuse…



- Le "In-car delivery" permet d’éviter aux utilisateurs de flottes professionnelles de perdre du temps en aller-retour inutile : livraison du matériel directement dans leur véhicule grâce au partage de leur clef digitale.



- Depuis janvier, les véhicules équipés de nos technologies sont compatibles Drivy Open : le gestionnaire de flottes peut ainsi générer de nouveaux revenus en proposant ses véhicules à la location B2C lorsqu’ils ne sont pas utilisés par ses collaborateurs.

"L’association de Kuantic et de Mov’InBlue génère de fortes synergies technologiques entre carsharing et fleet management. Elle permet de proposer aux gestionnaires de flotte une solution intégrée pour une meilleure maîtrise de leur TCO. Ces technologies sont en outre, certifiées par les constructeurs.", explique Mehdi ESSAIDI, co-founder Mov’InBlue.



Samuel VALS, directeur général de KUANTIC, poursuit : "Nos clients gestionnaires de flottes recherchent des solutions qui leur permettent d’explorer en toute sécurité de nouveaux usages ou d’optimiser encore l’exploitation de leur parc de véhicules. Avec cette nouvelle solution technologique d’autopartage, Kuantic sert les deux objectifs."





A propos de Mov’InBlue



Mov’InBlue est une solution de réservation et de gestion de flotte sécurisée basée sur une technologie de clé intelligente bluetooth permettant le verrouillage, déverrouillage et démarrage de son véhicule depuis son Smartphone.



Mov’InBlue est situé rue de la Baume dans le 8ème arrondissement de Paris.



Pour en savoir plus : www.movinblue.com





A propos du groupe KUANTIC



KUANTIC conçoit depuis 2003 des solutions d’intégration innovantes destinées au marché de la télématique embarquée. Sa stratégie combine : une technologie française, tant matérielle que logicielle, fondée sur des standards ouverts pour permettre des partenariats applicatifs ; des contrats avec les constructeurs de véhicules mondiaux pour qui le véhicule intelligent est au centre de la stratégie de services ; une approche de vente exclusivement en mode indirect, en appui des réseaux de distribution des constructeurs auto.



KUANTIC propose sous la marque AXODEL des solutions de gestion de flotte et véhicules connectés (VL, VUL, PL,…) et une plateforme télématique 3.0 en mode SaaS, AXOFLEET.



KUANTIC est partenaire de l’institut Vedecom, l’un des principaux groupements de fournisseurs de technologies pour l’automobile connectée (www.vedecom.fr).



Le groupe KUANTIC, avec ses 60 collaborateurs, est l’un des tous premiers acteurs du marché européen de la télématique embarquée. Le siège de KUANTIC est à Valbonne (Sophia-Antipolis). VALEO est rentré à hauteur de 33% dans le capital du groupe KUANTIC en 2017.



Pour en savoir plus : www.kuantic.com et www.axodel.com