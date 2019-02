Pour son PDG, les technologies Tomra de tri et sélection des aliments réduisent les déchets alimentaires et contribuent à l’économie circulaire

Stefan Ranstrand, P-DG de TOMRA, a rappelé le positionnement, les valeurs et les projets de l’entreprise. Au cœur de son discours, l’idée que TOMRA contribue à l’économie circulaire mondiale en réduisant le gaspillage alimentaire, et en améliorant les performances techniques et économiques des fabricants de produits alimentaires.





L’enjeu, réduire le gaspillage alimentaire



"L’une de nos grandes aspirations est d’aider nos clients à réduire le gaspillage alimentaire et à améliorer les rendements", a expliqué M. Ranstrand, "La population mondiale explose : 10 milliards d’habitants en 2050. Il faudra produire 70% de nourriture de plus. Or, à l’heure actuelle, nous jetons 35% à 50% des produits alimentaires. Nous voulons que nos technologies contribuent à apporter plus de nourriture sur la table du consommateur."



M. Ranstrand a défini les deux autres priorités de TOMRA : partenariat sur le long terme avec les clients, et investissements dans des technologies révolutionnaires.



Les périodes de récoltes et de tri sont souvent très courtes, et exigent de mobiliser une énorme quantité de travail intensif, en flux tendu. La clé du succès de TOMRA réside dans sa collaboration étroite avec ses clients.



"L’essentiel est de fournir le meilleur non seulement en termes de précision du tri, mais aussi de robustesse, afin que la machine fonctionne en permanence et offre en continu des performances optimales."



Au sujet des innovations, M. Ranstrand a déclaré que le digital revêt une importance capitale. "Avec nos technologies d'inspection, nous pouvons examiner les aliments à l'extérieur et à l'intérieur. Ne reste plus aux producteurs et aux consommateurs qu’à exploiter ces informations comme ils l’entendent."



Les données recueillies lors de l'inspection et du tri automatisés des aliments seront de plus en plus utilisées pour améliorer l'efficacité de l'agriculture et la qualité des produits finaux destinés aux consommateurs. Les datas mettront à portée du consommateur une mine d’informations : origine, composition, fournisseur, etc, pour acheter en toute connaissance de cause.





Leadership technique, confiance dans les aliments et transformation numérique



TOMRA sur Fruit Logistica Berlin a rappelé les axes fondamentaux de la marque : leadership technique, confiance alimentaire et transformation digitale.



Grâce à son excellence technologique, TOMRA permet aux producteurs de fruits, de légumes, de pommes de terre, etc d’améliorer la précision et l’efficacité de leur processus et d’augmenter leurs rendements. TOMRA agit activement pour améliorer la qualité, l’hygiène et la traçabilité alimentaire, installer un climat de confiance dans l’industrie et consolider la réputation des marques. A l’ère du numérique, l'analyse des données optimise l'efficacité des machines, réduit les coûts opérationnels et permet la traçabilité des aliments.



M. Ranstrand a expliqué: "Pionnier dans la conception et la fabrication de trieuses de tout type et de toute taille, TOMRA a une étendue d’offre unique. Notre capacité à combiner différentes technologies de tri - caméras couleur, proche infrarouge (NIR), spectroscopie et détection au laser - fait toute la différence. Résultat : un produit final calibré, sécurisé, et une baisse sensible des déchets."





Innover en position de force



TOMRA Food est le plus grand fournisseur mondial de solutions de tri et de classement pour le secteur alimentaire, avec plus de 8 000 unités en service dans 80 pays. La croissance de TOMRA a été de 14% par an au cours des 5 dernières années. Les opérations de croissance externe récentes ont encore renforcé sa couverture internationale et sa solidité financière. La nomination de Stefan Ranstrand à la tête de l’entreprise date de 2009. Au cours de cette décennie passée, il a engagé le groupe dans une mutation profonde, faisant émerger du patchwork d'entités qui le composait, une marque unique et solide. L’entreprise est maintenant reconnue au plan mondial comme le leader des technologies de déconsigne et de solutions de tri à base de capteurs pour les industries de l’agro-alimentaire, du recyclage et des mines.



Lors des prestigieux European CEO Awards 2018, décernés le mois dernier, M. Ranstrand a d’ailleurs reçu le trophée du “meilleur PDG du secteur de la gestion durable des ressources”.





À propos de TOMRA Food



TOMRA Food conçoit et fabrique des trieuses à base de capteurs et des solutions intégrées post-récolte à l'industrie alimentaire, en utilisant les technologies de calibrage, de tri, d’épluchage et d’analyse les plus avancées au monde. Plus de 8 000 unités sont installées chez des producteurs, emballeurs et transformateurs d'aliments dans le monde entier pour traiter des fruits, noix, légumes, produits à base de pommes de terre, graines et semences, fruits séchés, fruits de mer et viande. La mission de l’entreprise est de permettre à ses clients d'améliorer les rendements, de gagner en efficacité opérationnelle et de sécuriser l’approvisionnement alimentaire. TOMRA Food a déployé ses centres d'excellence, bureaux régionaux et sites de fabrication sur les 5 continents.



Plus d'informations sur TOMRA Food sur : www.tomra.com/food



TOMRA Food appartient au groupe TOMRA, qui s’est créé en 1972 sur une innovation : la conception, fabrication et commercialisation de bornes automatisées de collecte de bouteilles et canettes usagées. Le groupe TOMRA n’a cessé d'innover depuis et de fournir des solutions de pointe pour une productivité optimale des ressources dans deux grands domaines : la récupération (systèmes de récupération automatisés et traitement des matières) et le tri (recyclage des déchets, exploitation minière et tri alimentaire).



Aujourd’hui, TOMRA revendique 90 000 installations dans plus de 80 pays, génère 6,6 MD de chiffre d’affaires (NOK) en 2016. Le groupe emploie 3 500 personnes dans le monde. Il est coté à la bourse d'Oslo (OSE: TOM).





Images

Le stand de TOMRA sur Fruit Logistica. L’équipe de TOMRA Food, Compac and BBC Technologies rassemblée sur le stand de Fruit Logistica.

