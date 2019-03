Communiqué de presse Mardi 12 Mars 2019 Première édition des 'Rencontres du Développement Economique Territorial' à Paris, à la Maison de la Chimie, le 28 mars 2019 La première édition des « Rencontres du Développement Economique Territorial » se déroulera à Paris, à la Maison de la Chimie le 28 mars 2019. Il s’agit d’une nouvelle manifestation impulsée par Régions de France et l'Assemblée des Communautés de France en partenariat avec de nombreux acteurs économiques. Elle réunit élus, chefs d’entreprises, investisseurs, décideurs économiques et acteurs institutionnels. Ensemble, ils débattent des enjeux économiques territoriaux, région par région : Forces économiques : filières, industries, écosystèmes…

Innovation du territoire et des entreprises locales

Actions publiques : impact des politiques économiques régionales et gouvernementales

Numérique : avancée de la transition sur le territoire

Attractivité du territoire : collectivités et entreprises locales

Europe : soutien au développement économique local

Etc. Cette première édition propose de découvrir la Normandie économique : Quelle est la part de la Normandie dans l’économie nationale ?

Quelles sont les filières d’excellence normandes ?

Quelle valeur ajoutée apporte les industries présentent sur le territoire ?

Quel rôle joue l’Europe dans l’aide au développement des entreprises et collectivités ?

Le tissu économique normand est-il assez solide ?

La Normandie est-elle un territoire attractif pour les investisseurs ? Autant de questions auxquelles les « Rencontres du Développement Economique Territorial » vont répondre.



Intervenants Parmi les intervenants, Hervé Morin, Président de la Région Normandie et de Régions de France, Ambroise Fayolle, Vice-Président de la Banque Européenne d’Investissement, ainsi que de nombreux élus et chefs d’entreprises normandes ou nationales en Normandie. INTERVENANTS Hervé Morin PRÉSIDENT DE LA RÉGION NORMANDIE Ambroise Fayolle VICE-PRÉSIDENT DE LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT Serge Morvan COMMISSAIRE GÉNÉRALE AU CGET Gilles Maléfan DIRECTEUR RÉGIONAL CNAM NORMANDIE Marc Maouche DÉLÉGUÉ RÉGIONAL NORMANDIE D’ORANGE Benoît Arrivé VICE-PRÉSIDENT DE L'AGGLOMÉRATION DU COTENTIN Florence Pavageau DÉLÉGUÉE RÉGIONAL DU GROUPE LA POSTE EN NORMANDIE Laurent Capellari PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE COTRAL LAB Guillaume Tirard DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT INVEST, ADN Michael Dodds DIRECTEUR GÉNÉRAL NORMANDIE ATTRACTIVITÉ Pierre-Jean Leduc PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MEDEF NORMANDIE Sophie Gaugain VICE-PRÉSIDENTE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, RÉGION NORMANDIE Jean-Baptiste Gastinne VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES TRANSPORTS RÉGION NORMANDIE Emmanuèle Saura DIRECTRICE TERRITORIAL SNCF RÉSEAU NORMANDIE François Guisset DIRECTEUR GÉNÉRAL NORMANDIE PARTICIPATIONS Emmanuel Schillewaert DÉLÉGUÉ RÉGIONAL ENGIE POUR LA NORMANDIE Céline Senmartin DIRECTRICE RÉGIONALE DE LA BANQUE DES TERRITOIRES NORMANDIE Benoît Paget PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ GREENBIG Paul-Alexis Racine PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ CETTE FAMILLE En savoir plus : https://rdet.fr/





Communiqué libre de tous droits de diffusion.

