FinTech : La start up ABCSR lève 163 000 euros auprès de business angels

Le concept



"Qui ne se mesure pas ne progresse pas", telle est la devise de ABCSR qui souhaite faire de l’impact extra-financier un levier de performance globale pour les PME. La start-up délivre des indicateurs RSE et une notation extra-financière générés à partir des données économiques de l’entreprise, via une plateforme web : www.abcsr-performance.com





L'histoire



ABCSR est né de la rencontre entre Olivier Brongniart et Marc Jacouton, et de la confrontation de deux modes de pensée, de l’opposition apparente de deux cultures, du choc de deux visions de l’entreprise. Le premier, formé sur les bancs des Grandes Ecoles d’Ingénieurs, cherche à décomposer, décortiquer, analyser pour comprendre le mécanisme des choses, le second, ouvert sur la culture générale par une formation de Grande Ecole de Commerce, s’ouvre, écoute et ressent.



"Nous avons intuitivement démontré que la performance économique de l’entreprise et les approches de développement durable et responsable ne s’opposent pas, mais peuvent au contraire constituer un mécanisme d’engrenage tout à fait efficace pour assurer la pérennité et le développement économique d’une organisation.", explique Marc Jacouton, CEO.





Le 'big data' au service de l’impact RSE



Pour cela, les équipes ABCSR ont analysé plus de 5000 données, issues d’études internationales, compatibles avec le croisement de données économiques disponibles dans la comptabilité générale des entreprises. Après un travail de standardisation, elles ont pu identifier 24 agrégats d’indicateurs clés, leur permettant de créer une nomenclature standardisée.



ABCSR souhaite simplifier et automatiser l’accès à la mesure de la performance RSE des PME. L’équipe technique travaille sur des algorithmes, afin que l’entreprise elle-même ou via son expert comptable puisse mesurer l’empreinte socio-économique et environnementale de ses activités en seulement quelques clics.



"La valeur ajoutée de ABCSR est d’avoir réussi à matérialiser de façon concrète et utile nos contributions sociales en indicateurs pertinents.", synthétise Christophe Lambert, Président de TDV Industries et client d'ABCSR.





A propos de ABCSR



ABCSR est une startup sociétale/FinTech innovante qui propose aux PME-ETI de mesurer leurs contributions RSE ou leur empreinte socio-économique et environnementale, via une plateforme web.



Les indicateurs RSE et la notation extra-financière générés à partir des données financières de l’entreprise, permettent de créer des liens durables avec leurs parties prenantes (clients, salariés, fournisseurs…) fondés sur des résultats RSE tangibles, mesurables et communicants.



Plus d'informations : www.abcsr-performance.com