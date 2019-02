Kuantic franchit le cap des 200 000 véhicules équipés de sa solution télématique

Un doublement du parc équipé KUANTIC en 15 mois



KUANTIC a accéléré sa croissance en doublant en un peu plus d’un an, le parc roulant connecté à sa solution de télématique. Le déploiement des partenariats techniques et commerciaux avec les constructeurs automobiles, PSA et Renault par exemple, a permis d’attraper un rythme de croissance à 3 chiffres, alimenté par des flux de commandes récurrentes pour aboutir à un parc de 200 000 véhicules connectés sur sa plateforme aujourd’hui.



L’arrivée de l’équipementier Valeo au capital, fin 2017, a aussi doté KUANTIC d’une assise permettant de rassurer sur sa capacité à assurer des déploiements sur de gros volumes dans des délais maîtrisés.



Si 90% du parc est installé sur le territoire français, le développement international du groupe progresse en Europe (Italie et Espagne, UK et Allemagne, Pologne) et en Amérique Latine, où la technologie KUANTIC est intégrée à l’offre B2B de PSA.



Samuel VALS, Directeur Général de KUANTIC, analyse : "On constate que les constructeurs prennent aujourd’hui vraiment leur part en direct sur le marché de la télématique embarquée, elle est devenue pour eux une source de revenus spécifique et rentable. Les partenariats que nous avons développés avec les constructeurs, nous amène à les accompagner pour définir leur business model sur ces services, et les approches commerciales à l’égard des gestionnaires de parc. C’est un partenariat qui allie nos compétences métier."





Evolutivité et fiabilité de la solution



KUANTIC investit sans arrêt en R&D pour enrichir son offre de services. Le but étant d’accompagner l’évolution des flottes automobiles en délivrant de nouveaux services prêts-à-l’emploi : l’arrêt à distance, l’anti-démarrage et l’auto-partage sont à cet effet proposés dans une gamme d’options depuis le début 2019. Et la feuille de route au deuxième semestre 2019 prévoit encore la sortie de nouvelles applications.



"Dans le domaine challengé du véhicule connecté, KUANTIC a adopté une démarche d’innovation alliant la réactivité de la PME au respect des garanties industrielles. KUANTIC annonce des lancements produits après avoir obtenu l’Agrément Constructeur pour tous ses nouveaux équipements. Nos solutions télématiques permettent d’optimiser le TCO - Total Cost of Ownership - d’un parc de véhicules, sans aucune prise de risque technique ou financier pour l’acheteur", explique Samuel VALS.



Les développements R&D menés par KUANTIC sont issus de sa propre R&D mais également nourris par son éco-système. Notamment en coopérant avec le groupe Valeo, par exemple avec d’autres filiales du groupe - comme Mov’InBlue sur l’autopartage -, ou avec des services internes.



"La réalisation de notre premier Hackaton en mars prochain (21 et 22 mars) à Paris illustre les coopérations technologiques dont aime à s’entourer KUANTIC : destiné à identifier et créer de nouvelles applications pour le transport exploitant la Data collectée par les boîtiers télématiques, il exprime bien l’esprit de notre entreprise : agile et ouverte aux apports extérieurs", conclut Samuel VALS.





A propos du groupe KUANTIC



KUANTIC conçoit depuis 2003 des solutions d’intégration innovantes destinées au marché de la télématique embarquée.



Sa stratégie combine : une technologie française, tant matérielle que logicielle, fondée sur des standards ouverts pour permettre des partenariats applicatifs ; des contrats avec les constructeurs de véhicules mondiaux pour qui le véhicule intelligent est au centre de la stratégie de services ; une approche de vente exclusivement en mode indirect, en appui des réseaux de distribution des constructeurs auto.



KUANTIC propose sous la marque AXODEL des solutions de gestion de flotte et véhicules connectés (VL, VUL, PL, …) et une plateforme télématique 3.0 en mode SaaS, AXOFLEET.



L’entreprise est partenaire de l’institut Vedecom, l’un des principaux groupements de fournisseurs de technologies pour l’automobile connectée (www.vedecom.fr).



Le groupe KUANTIC, avec ses 60 collaborateurs, est l’un des tous premiers acteurs du marché européen de la télématique embarquée. Le siège de KUANTIC est à Valbonne (Sophia-Antipolis). VALEO est rentré à hauteur de 33% dans le capital en 2017.



Pour en savoir plus : www.kuantic.com et www.axodel.com