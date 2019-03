KUANTIC lance son Mobility Hackathon

Kuantic Mobility Hackaton - Agenda



Jeudi 21 mars : 18 h 30, lancement de l’événement | Vendredi 22 mars : remise des prix à 19 h 00



Déroulement dans les locaux de l’école d’informatique 42 (42 - 96 boulevard Bessières, 75017 Paris)



Décrypter la data pour révolutionner la mobilité



La stratégie d’innovation de KUANTIC s’intensifie ce printemps 2019, avec l’organisation de son premier Mobility Hackaton.



La plateforme télématiques développée par KUANTIC collecte, depuis ses boîtiers installés dans les véhicules, des flux massifs et continus de Datas. Des Datas qui servent bien évidemment à optimiser l'utilisation et la maintenance des parcs de véhicules, à améliorer le service et la sécurité des conducteurs et font toute la valeur de la solution de KUANTIC pour les gestionnaires de parcs de véhicules.





De l’open-innovation chez KUANTIC



Engagé depuis ses débuts dans une stratégie d’innovation continue reposant sur du développement interne, KUANTIC collabore aussi, au sein du large écosystème d’acteurs du transport et de la logistique, avec des éditeurs d’applicatifs métiers qui délivrent des services spécifiques aux gestionnaires de flottes.



Le Mobility Hackaton qui se déroulera entre le jeudi 21 et le vendredi 22 mars prochains à Paris, vise à identifier et développer de nouveaux services opérationnels autour des Datas de la télématique embarquée. Cet événement ouvert aux start-ups du numérique, aux jeunes développeurs issus d’Ecoles, et aux collaborateurs du groupe Valeo permettra à KUANTIC de sourcer et d’évaluer des ressources, équipes et projets inédits issus de nouveaux horizons.



"Le véhicule connecté évolue continuellement, et nous incite à travailler en mode agile pour innover. Notre Mobility Hackaton, que nous co-organisons avec Valeo, s’appuie sur nos synergies technologiques et commerciales croissantes", explique Samuel Vals, Directeur général de KUANTIC.





A propos du groupe KUANTIC



KUANTIC conçoit depuis 2003 des solutions d’intégration innovantes destinées au marché de la télématique embarquée.



Sa stratégie combine : une technologie française, tant matérielle que logicielle, fondée sur des standards ouverts pour permettre des partenariats applicatifs ; des contrats avec les constructeurs de véhicules mondiaux pour qui le véhicule intelligent est au centre de la stratégie de services ; une approche de vente exclusivement en mode indirect, en appui des réseaux de distribution des constructeurs auto.



KUANTIC propose sous la marque AXODEL des solutions de gestion de flotte et véhicules connectés (VL, VUL, PL,…) et une plateforme télématique 3.0 en mode SaaS, AXOFLEET.



KUANTIC est partenaire de l’institut Vedecom, l’un des principaux groupements de fournisseurs de technologies pour l’automobile connectée (www.vedecom.fr).



Le groupe KUANTIC, avec ses 60 collaborateurs, est l’un des tous premiers acteurs du marché européen de la télématique embarquée. Le siège de KUANTIC est à Valbonne (Sophia-Antipolis). VALEO est rentré à hauteur de 33% dans le capital du groupe KUANTIC en 2017.



Pour en savoir plus : www.kuantic.com et www.axodel.com