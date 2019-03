RESOLVING présente RRED, solution Open BIM pour la digitalisation des assets

Une plateforme Cloud dédiée à l'asset management et aux métiers de l'immobilier



RRED est composée de différents modules fonctionnels pour agréger, partager et visualiser les données, tout au long du cycle de vie du bien. Cet ensemble de modules correspond à des besoins clients identifiés et réunis dans une solution unique, dont le cœur technologique permet d’optimiser la gestion des assets sur toute leur durée de vie.



RRED propose ainsi aujourd’hui, dans un ensemble modulaire : - Le partage et l’archivage de la documentation, des plans, de la maquette graphique…

- La visualisation en version responsive sur différents types d’appareils (tablette, PC, smartphone),

- La capture des relevés terrain,

- Le space planning, y compris en réalité augmentée,

- La connexion avec les système d’informations de l’entreprise (logiciels CRM, BI, ERP…) et la connexion avec les capteurs IoT pour gérer la maintenance du bâtiment intelligent. Les intervenants de la filière immobilière, maîtrises d’ouvrage, acquéreurs, property managers, preneurs, asset managers, promoteurs et investisseurs, collaborent autour d’un outil métier unique qui couvre tout le cycle de vie de l’asset.

RRED se fonde sur des technologies Open BIM.



Cyriaque RIOS, président de RESOLVING, confirme : "RRED place la méthodologie BIM au cœur de la stratégie. L’outil permet d’accompagner la transformation digitale pour gagner en efficacité et améliorer la satisfaction des clients finaux. L’accès partagé et intelligent aux informations en temps réel, la possibilité de les actualiser, de les enrichir, de les exploiter directement apportent une flexibilité métier incomparable. On constate des gains de temps dans les process et une automatisation qui fiabilise la gestion."



Retrouvez RESOLVING :



MIPIM, 12-15 mars 2019 – Palais des Festivals, Cannes, France – Stand P-1.J 2

BIM World, 2 & 3 Avril 2019 – Paris Expo Porte de Versailles / Pavillons 5.2 & 5.3 – Stand C2-E1 et stand E42-F43



A propos de RESOLVING



RESOLVING se présente comme un accélérateur digital des métiers de l’immobilier et de la construction.



Sa gamme d’offres s’insère dans le cycle de vie de la construction lors de la phase de conception-exécution, exploitation, mais aussi de déconstruction.



Ses clients représentent les univers de la construction et de la gestion d’actifs dans l’Immobilier commercial et résidentiel, les infrastructures publiques et l’ingénierie : maîtrise d’ouvrage, foncières, investisseurs, entreprises générales et sous-traitants, facility & property managers et utilisateurs, architectes, maîtrise d’œuvre, bureaux d'études et bureaux de contrôle,…



RESOLVING a été créée en 2003. Son siège social est situé à Lyon, avec des bureaux à Paris et à Hong-Kong. Elle emploie 35 personnes.



Pour en savoir plus : https://resolving.com/Fr/