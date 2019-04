communiqué affiché 227 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Jeudi 04 Avril 2019 Débat : 'L’agriculture et l’alimentation sont-elles encore des priorités pour l'Europe', mardi 23 avril à Paris Débat organisé par AgroParisTech Alumni dans le cadre du cycle de conférences 2019.



Acteurs des sciences et réalités du Vivant, les ingénieurs agronomes ouvrent le débat à la controverse autour d’un plateau de personnalités aux points de vue contrastés. Entre partisans d’un libre échange créateur de croissance et défenseurs de politiques publiques régulatrices et protectrices...



Le débat, animé par Pascal Verdeau*, va aborder les problématiques évoquées

par Emmanuel Macron lors du Salon de l'Agriculture 2019 :



* Directeur de la rédaction européenne de France Télévisions à Bruxelles.

Quels futurs souhaitables ou possibles pour la future politique agricole européenne ?



Quel rôle de la France dans la souveraineté alimentaire, environnementale et industrielle de l’Europe? Quels fondements pour l'Europe agricole et alimentaire de demain? : Quelles protections pour les agriculteurs et les consommateurs?

Comment transformer pour plus de valeurs écologique et économique?

Comment anticiper par la recherche et le renouvellement des générations? Avec les intervenants attendus : Céline Imart , agricultrice,

Eric Andrieu , député européen,

Jacques Morineau, agriculteur, président de la plateforme "Pour une autre PAC"

Joao Pacheco , consultant international, partenaire de Farm Europe

Jean Marie Séronie, agro-économiste.

"Agros éclaireurs, pour que chacun puisse faire son propre choix,

Agros ouverts sur le monde vers les citoyens,

Agros forces de propositions." C'est l'esprit de ce Mardi du Quai Voltaire spécial Europe, à un mois des élections européennes.

Débat Maison des ingénieurs agronomes

5 quai Voltaire – 75007 PARIS

Buffet à l’issue, partagé avec les intervenants.

23 avril à Paris de 19 h à 21h

Inscriptions : www.aptalumni.org/agenda/les-mardis-du-quai-voltaire Diffusion en direct et différé sur la page facebook d’ AgroParisTech Alumni , en accès libre. Agenda du cycle de conférences AgroParisTech Alumni



Communiqué libre de tous droits de diffusion. Citer source ou lien : 24presse.com Images (cliquez sur les images pour agrandir) :

Rédacteur : AgroParisTech Alumni Mots clefs : union européenne,europe,pac,AgroParisTech,agriculture,politique agricole,alimentation,



Contact presse : Laurence Le DAIN

Société : AgroParisTech Alumni



Voir tous les communiqués 227