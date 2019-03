communiqué affiché 108 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mercredi 27 Mars 2019 Livre : ‘LEADERS’, une plongée au cœur du commandement et du management Cet ouvrage propose une réflexion sur la dimension humaine du leadership à travers un parallèle original entre civils et militaires. Préfacé par le Contre-Amiral (2S) Serge THÉBAUT, (Délégué Général de l’Union - IHEDN)



Cet essai peu commun de leadership écrit comme un roman interpelle le lecteur sur la dimension profondément humaine de l’art du leadership, à la rencontre entre commandement et management.

A travers un parallèle original entre le monde civil associé au management et le monde militaire associé au commandement, les auteurs qui possèdent une connaissance de ces deux univers nous proposent une réflexion stimulante sur ce qui fait l’étoffe des leaders au-delà des appartenances. Des leaders avec leurs valeurs, leurs émotions, leurs qualités mais également leur vulnérabilité…

Un ouvrage à lire et à conserver à portée de main pour s’en nourrir au quotidien dans l’exercice de ses responsabilités de leader. Résumé

LEADERS nous emmène dans un pays où la guerre civile fait rage suite à un assaut de troupes rebelles cherchant à renverser le pouvoir. L’OTAN a dépêché des forces sur place afin de prêter main forte au gouvernement local et à la population.

Un manager doit se rendre dans ce pays troublé pour y mener une négociation sensible et tenter de faire libérer des filiales de production hautement stratégiques pour son groupe. Pour mener à bien cette mission, il est mis sous la protection de militaires dirigés par un commandant expérimenté des forces spéciales.

Une mise à l’épreuve inattendue va conduire ces deux responsables, l’un civil, l’autre militaire, à unir leurs efforts, l’occasion aussi de confronter leurs conceptions sur l’essence du leader. Un contexte sous haute tension qui bousculera leurs certitudes et déclenchera une profonde remise en question. Les Auteurs



Eric HUBLER est conférencier, formateur, auteur, entrepreneur et conseil de dirigeants. Spécialiste du leadership, il a fondé la société Altamira Développement en 2005 et créé la méthode Aïkido Management® pour accompagner les personnes et les organisations dans le développement de leur leadership (www.erichubler.com). Co-auteur de "LEADERS" (2019), il est également co-auteur de "L’ÉQUILIBRISTE" (2010), conte initiatique paru aux éditions Un Monde Différent et devenu un bestseller international, et auteur de " LIGHT " (2019). Hervé LUTHRINGER dirigeant au sein d’un grand groupe international dans le domaine de l’énergie est directeur des acquisitions et des partenariats stratégiques. Il est en outre officier de marine de réserve sous contrat opérationnel avec le grade de Capitaine et possède une très bonne connaissance du monde militaire, ayant effectué de nombreuses missions à terre ou en mer. Il est également commissaire territorial de l’Académie des Arts et Sciences de la Mer. Co-auteur de "LEADERS" (2019), il est par ailleurs auteur du livre "Ajoutez l'élégance dans votre vie personnelle et professionnelle, pour plus d’excellence", un véritable programme élégant pour tendre vers l’excellence.

Commentaires sur le livre : "J'ai beaucoup apprécié le style simple et direct de cet ouvrage qui possède une puissance pédagogique indéniable et présente peu d’équivalents dans les publications récentes. Il pourra à mon avis contribuer efficacement à former les jeunes chefs de demain."

Général Delort Laval, ex-Directeur de l’Enseignement à l’Ecole de Guerre "J'ai profité d'un week-end pour dévorer le livre " Leaders", t rès sympa, passionnant et surtout réaliste."

Michel Baly, propriétaire d’un groupe hôtelier





Disponibilité : Formats numérique et papier : www.librinova.com/librairie/eric-hubler/leaders





LEADERS

Genre : Leadership / Management 127 pages – Parution : 03/2019 Prix version numérique : 4,99€ Prix version papier : 14,90€ ISBN numérique : 979-10-262-3052-6 EAN papier : 9791026230533



Communiqué libre de tous droits de diffusion.

Rédacteur : Eric Hubler Mots clefs : livre,entreprise,ceo,dirigeants,management,leadership



Contact presse : Eric Hubler

Société : Altamira Développement



