Prêt-à-coudre : La tribu Les fées offre une alternative créative et collaborative au shopping

Créé en 2003, à une époque où la tendance n’était pas encore au Ghandhian engineering - faire plus avec moins, pour le plus grand nombre -, le site internet "Les fées" a su s’adresser à une communauté de passionnées de la mode, lassées des modèles standardisés du prêt-à-porter. Dans les rayons des grandes enseignes, les vêtements confectionnés à l’autre bout du monde, en dépit de toute préoccupation éthique et écologique, ne correspondent plus ni aux valeurs ni au besoin de créativité de ces "fashionitas" au budget pourtant limité.



La boutique en ligne "Les fées" apporte quant à elle plusieurs réponses à ces désirs : des prix "anti-crise", mais aussi et surtout la satisfaction, pour les plus de 7000 abonnées de la chaîne youtube, de porter des modèles qu’elles réalisent elles-mêmes. Enfin, la boutique offre le plaisir des belles matières, en provenance d’Europe, que sa fondatrice Noëlle Gosselin se fait une joie de chiner dans les soldes de créateurs.





Des savoir-faire partagés



C’est auprès de maisons de couture prestigieuses et de grandes entreprises internationales que cette ancienne de chez "Agnès B" a fait ses classes, avant d’ouvrir une première boutique dans le Marais, au début des années 80. A cette époque, l’industrie textile commençait tout juste à voir émerger de petits créateurs et à sortir d’une confection "planplan".



Les kits de prêt-à-coudre qu’elle commercialise aujourd’hui sont à la fois originaux et adaptés à tous les niveaux, que l’on soit débutant ou expert. Chemises, tuniques, pantalons, robes, les modèles sont variés et les tailles vont du 36 au 48.



"Je propose des basiques, qui plaisent aussi bien aux mamans qu’aux adolescentes. C’est quelque chose que j’ai retenu de mon passage chez Agnès B". La créatrice aime souvent le rappeler : "je ne fais pas de la mode, je fais des vêtements pouvant être portés par tout le monde."





Devenir des consom’acteurs



Au-delà de simples kits de couture, le site internet propose une communauté de valeurs, celles de la relocalisation, de la transmission de savoirs, de la slow-fashion.



"Après avoir passé plusieurs heures à coudre un vêtement, on le jette moins facilement. Le prêt-à-coudre s’inscrit dans les pratiques du développement durable, qui visent à réduire la surconsommation", explique Noëlle Gosselin. Grâce à la chaîne Youtube, dont les vidéos dépassent le million de vues, les membres de la communauté "Les Fées" apprennent de nouvelles techniques, s’échangent des conseils, donnent leur avis sur les modèles en ligne.



Un mode collaboratif que Noëlle Gosselin souhaite développer encore plus grâce au passage récent de sa structure en SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif), qui permet d’associer au projet commun des personnes extérieures, ou même des associations. Crowfunding, participation au réseau de distribution voire au processus de création par le biais de vote: la tribu des Fées s’élargit peu à peu, rassemblées autour de l’envie de produire et consommer autrement.



Plus d'informations : www.les-fees.fr