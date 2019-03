TOMRA Sorting Recycling publie un livre blanc sur les plastiques 100% recyclés

TOMRA Sorting Recycling a publié un nouveau Livre Blanc sur le rôle du recyclage dans la résolution de la crise mondiale des ressources. Il explore la faisabilité technique et les progrès déjà accomplis en vue d'une recyclabilité à 100% des plastiques et met en évidence les possibilités, pour les fabricants de produits plastique et d'emballages, d'utiliser des plastiques recyclés de haute qualité.



Les préoccupations des consommateurs concernant les déchets offrent aux marques la possibilité de faire preuve de responsabilité sociale et de fidéliser leurs clients.



Le problème des déchets plastiques a atteint des proportions énormes, la majorité d'entre eux étant encore enfouis en installations de stockage ou rejetés dans l'environnement et les océans. Seule une petite partie est recyclée. Le législateur et les consommateurs ont bien compris la nécessité d'un changement. De nouveaux objectifs et des réglementations en matière d’environnement font pression sur les Etats pour qu’ils améliorent leurs taux de recyclage. Cela devrait encourager les investissements et l'innovation dans le recyclage, mais il est dès à présent possible de faire davantage avec les technologies existantes.



Le Livre Blanc de TOMRA explique que les progrès importants réalisés dans les technologies de recyclage des plastiques, en particulier pour les produits en PET, rendent non seulement l’utilisation de plastiques 100 % recyclés techniquement possible, mais également économiquement rentable.





La publication - intitulée "Quelle viabilité pour l’utilisation de plastiques recyclés à 100%" - est disponible en ligne

à l’adresse https://hubs.ly/H0gYzDN0 et peut être téléchargée gratuitement.





Les produits en PET peuvent être fabriqués en plastique 100 % recyclé de haute qualité



TOMRA l’affirme : les emballages et produits en PET peuvent aujourd'hui être transformés en produits de qualité équivalente à la matière vierge. En effet, le recyclage des bouteilles en PET s'est énormément amélioré et il est maintenant possible de fabriquer d'autres produits en PET - et notamment des barquettes - uniquement à partir de matériaux recyclés, ce qui fait sens, tant pour l'environnement que pour le commerce.





Les progrès technologiques vers la recyclabilité à 100 % se poursuivent



Le document souligne les progrès accomplis en matière de recyclabilité à 100% grâce à des technologies telles que les systèmes SHARP EYE et LOD (Laser Object Detection) récemment introduits par TOMRA.



SHARP EYE utilise la meilleure technologie optique sur le marché, la technologie FLYING BEAM® brevetée par TOMRA, pour distinguer les plus petites différences de viscosité entre les barquettes et les bouteilles en PET afin de les séparer. Ce qui permet un recyclage en produit équivalent. Combinée à la machine AUTOSORT de TOMRA, SHARP EYE permet ainsi de séparer en continu comme jamais auparavant les barquettes PET monocouches des bouteilles PET.



La détection d'objets par laser (LOD) est capable de détecter des matériaux que la technologie proche infrarouge (NIR) est incapable d'identifier, permettant d'éliminer les impuretés et de décontaminer efficacement les flux de déchets. Utilisée en combinaison avec les machines AUTOSORT et FINDER de TOMRA, la LOD permet aux opérations de recyclage des déchets d’atteindre des niveaux de pureté jamais atteints dans les produits finaux.



Ainsi, il est désormais techniquement possible et économiquement rentable de produire des biens à partir de matériaux recyclés à 99,9865%.





S’attaquer à la crise des ressources



Tom Eng, vice-président et directeur de TOMRA Sorting Recycling, a déclaré : "Le recyclage est une des solutions à la crise croissante des ressources. Le livre Blanc de TOMRA souligne l’importance environnementale et économique des technologies de tri et le rôle important qu’elles peuvent jouer dans l’amélioration des taux de recyclage. En complément, les concepteurs et les fabricants de produits commencent maintenant à réfléchir plus attentivement à la recyclabilité en fin de vie de leurs produits. Les consommateurs y pensent désormais, et la planète en a un besoin urgent. C'est ensemble que nous pouvons vraiment faire la différence."





