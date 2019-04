communiqué affiché 120 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mercredi 10 Avril 2019 Présentation de Guardians of Legends, chasse au trésor dotée d'un butin de 210.000 euros Présentation de Guardians of Legends, premier jeu de société au monde incluant une chasse au trésor avec un authentique butin d’une valeur de 210.000 euros. Rendez-vous le 15 avril à Paris.

Invitation

Conférence de presse Chers journalistes, Vous souvenez-vous de l'engouement créé par la Chouette d'Or, le Trésor d'Orval ou les Douze Enigmes de Dalmas ? Le principe de la chasse au trésor vous est peut-être familier, mais connaissez-vous beaucoup de jeux de société qui offrent la possibilité de partir à la recherche d'un authentique butin ? Un tel jeu existe pourtant : il s'agit de "Guardians of Legends", premier jeu de société au monde qui vous invite à partir à la recherche d'un véritable trésor d’une valeur de 210.000€, caché quelque part dans le monde. Derrière cette première mondiale se trouve un distributeur de jeux français. Venez faire sa connaissance et découvrir le prestigieux Œuf d’Or, exposé pour la toute première fois en France, lors de la Conférence de presse.

Première mondiale dans le jeu de société Présentation de Guardians of Legends, premier jeu de société au monde incluant une chasse au trésor avec un authentique butin d’une valeur de 210.000€ Lundi 15 avril 2019 à 10h au Comptoir Général 80 quai de Jemmapes 75010 PARIS Présentation de l'Œuf d’Or en présence de : représentants de Blackrock Games (distributeur)

Vincenzo Bianca, co-auteur du jeu (maison d’édition Lubee / studio N-Zone)

Olivier Gangi et Cédric Sansen, artisans joailliers créateurs de l'Œuf d’Or Nous espérons pouvoir vous compter parmi nous pour cet événement unique. Merci de bien vouloir confirmer votre présence pour le jeudi 11 avril 2019 au plus tard à : Plus d'informations : www.guardiansoflegends.com

Contact presse : Lola Chassonnerie

Société : Blackrockgames



