LEAF FOR LIFE, le parasol réinventé

La Startup française LEAF FOR LIFE révolutionne le monde du parasol. La LEAF et la SUNLEAF, les voiles d’ombrage nomades LEAF FOR LIFE vous suivaient déjà partout. Grâce à la dernière invention de LEAF FOR LIFE, la pince CRAB, les voiles d’ombrage nomades peuvent désormais être utilisées partout. CRAB est la pince universelle qui permet de fixer leparasol LEAF où bon vous semble (bastingage d’un bateau, rambarde de balcon, table de jardin, chaise longue, …)



Le seul parasol qui ne s’envole pas Le biomimétisme est à l’origine du design de la LEAF. En forme de feuille, avec un pied excentré. La voile d’ombrage LEAF FOR LIFE se comporte comme un drapeau et ne s’envole plus sous l’effet du vent.





Le parasol 100% nomade



En bateau, à vélo, à moto, en randonnée, en bagage cabine, emportez votre LEAF partout avec vous ! Grace à sa forme compacte et son sac de transport ergonomique il n’a jamais été aussi facile d’emporter son parasol pour se protéger des agressions du soleil.







Une protection anti-UV renforcée pour toute la famille LEAF FOR LIFE a mis l’accent sur un produit plaisir mais aussi santé. Toutes les voiles d’ombrage LEAF FOR LIFE offrent une protection anti-UV UPF 50+ qui permet de bloquer jusqu’à 99% des UV (tests effectués par un laboratoire indépendant).





Produire de l’énergie en mode nomade LEAF FOR LIFE propose une version de sa voile d’ombrage munie d’un panneau solaire souple, très léger, résistant et performant. Ce dernier permet de recharger son téléphone portable (en moins de 2h), d’utiliser un micro-ventilateur, une petite glacière ou tout autre appareil électronique. Il peut être fixé de manière indépendante sur la voile ou sur le sac de transport. 2019 : Les dernières innovations



Toujours en recherche de solutions innovantes, LEAF FOR LIFE a développé des accessoires très pratiques qui viennent étendre les possibilités d’utilisation de ses voiles d’ombrage nomades. « CRAB », une pince innovante qui permet de fixer sa voile partout (bastingage d’un bateau, rambarde de balcon, table de jardin, chaise longue, …). TRIDENT, un accessoire qui permet d’utiliser la voile d’ombrage dans un jardin, au bord d’un lac, ou à chaque fois que le sol n’est pas assez meuble pour utiliser le pied d’ancrage qui est fourni dans chaque pack LEAF ou SUNLEAF.

Crab Trident



Crab à usage bateau



A propos de LEAF FOR LIFE En 2019, LEAF FOR LIFE poursuit son développement en France et à l’International. Fin 2018, la startup a signé un contrat de distribution pour l’Amérique du Nord (Canada et USA) avec un acteur canadien, leader mondial de solutions outdoor. Au delà de son site internet, LEAF FOR LIFE a démarré la distribution de ses voiles d’ombrage au travers d’un réseau de revendeurs physiques (concept store, magasins spécialisés outdoor, Shipchandler, pharmacies) dans différentes régions du monde : Europe, Japon, Royaume-Uni, Australie, Corée, Caraïbes, Brésil, … Leaf for life est une société fondée en 2015 dans le Sud de la France par deux entrepreneurs français. Elle est à l'origine d'une invention, brevetée à l'échelle mondiale, qui représente une innovation majeure dans le domaine des solutions d'ombrage nomades et de voyage : un parasol qui ne s'envole plus et qui peut également produire de l'énergie : la "Leaf" (traduire "feuille" en français).



La société commercialise ses produits sur son site internet et a déjà su séduire des utilisateurs en Europe, aux Etats-Unis et au moyen-orient. Par ailleurs, Leaf for life connaît actuellement un développement rapide et recherche des partenaires en France et à l'international pour renforcer et élargir la distribution de ses produits.



LEAF FOR LIFE est toujours à la recherche de partenaires en France et à l’international pour la distribution de ses voiles d’ombrage révolutionnaires. Plus d'informations : www.leaforlife.com