Santiago Ribeiro à l'exposition internationale Surréalisme Now au carrousel du Louvre

Exposition internationale Surréalisme Now à Paris



Du 24 au 26 mai, une édition de l'exposition internationale Surrealism Now sera proposée au public parisien, intégrant une vingtaine d'artistes internationaux appartenant au projet Surrealism Now au Portugal.



Cette initiative qui se tiendra à l'Art Shopping du Carrousel du Louvre a pour objectif de promouvoir et de faire connaître le projet qui a lieu au Portugal et qui est l'artiste de Coimbra, Santiago Ribeiro, son createur et qui a débuté en 2010 organisé par la Fondation Bissaya Barreto.



Ce spectacle sera organisé par Santiago Ribeiro et l'artiste de la municipalité de Marinha Grande, Aquilino Ferreira.





Deux fois par an, le salon Art Shopping du Carrousel du Louvre propose une sélection d'œuvres à voir et à acheter. Plus de 450 artistes et galeries présentent leurs œuvres d'art contemporain. Cette fois-ci, avec la presence de la International Surréalisme Now qui compte la participation de une vingtaine d'artistes de 13 nationalités.



Ils sont (lien le profil sur Facebook): Jay Garfinkle , États-Unis, Santiago Ribeiro , Portugal, Isabel Meirelles, Portugal, Aquilino Ferreira , Portugal, Shala Rosa , États-Unis, Dan Neam u, Roumanie, Efrat Cybulkiewicz ,Venezuela / Colombie / Israël, Gabriele Esau , Allemagne, Roch Fautch , États-Unis, Jay Paul Vonkoffler , États-Unis, Mario Devcic ,Croácia Octavian Florescu , Roumanie / Canada, Daniel Cristian Chiriac , Roumanie, Domen Lo , Slovénie, Cătălin Precup , Roumanie, Maarten Vetart Vet , Pays-Bas, Chuang Chih Hui , Taïwan Chine, Genesis Cabrera , États-Unis, Ofelia Hutul , Roumanie, Vu Huyen Thuong ,Vietnam, Yuliya Patotskaya , Biélorussie et Henrietta Paulina Kozica ,Suède.



Photo des oeuvres de Santiago Ribeiro :









Lieu

Art Shopping – Le Carrousel du Louvre Paris

99 Rue de Rivoli, 75001 Paris, França.



Dates et horaires



Vendredi 24 mai 2019 - 10h à 20h

Samedi 25 mais 2019 - 10h à 20h

Dimanche 26 mai 2019 - 10h à 20h