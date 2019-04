Etude complémentaire santé individuelle 2019 : 2,5 millions d’assurés souhaitent rompre leur contrat à court terme

Des contrats individuels qui demeurent majoritaires



3 Français sur 4 déclarent être couverts par une complémentaire santé, 2 sur 10 révèlent ne pas être couverts du tout. La majorité des assurés sont couverts par un contrat individuel, plus de 4 assurés sur 10 le sont via un contrat collectif via leur entreprise ou administration : une répartition qui tend vers la parité.





Une satisfaction élevée des contrats individuels…



Plus de 9 assurés santé via un contrat individuel sur 10 se déclarent satisfaits de leur couverture complémentaire. La même part de convaincus serait prête à recommander leur organisme à leur entourage, cependant une proportion légèrement supérieure ne le ferait pas induisant un NPS (Net Promoteur Score) négatif.





…mais qui ne suffit pas à retenir les clients



Malgré cette satisfaction, 15% des assurés en contrat individuels ont switché d’organisme au cours des 24 derniers mois. Auprès des non swtichers, 1 sur 4 envisage d’en changer à l’avenir. Près d’1/4 des futurs retraités d’ici 2 ans affirment leurs intentions de modifier leur complémentaire santé à l’issue de leur période d’activité.





Les motivations du switch



Les tarifs trop élevés et le souhait d’un meilleur rapport garanties/prix incitent le plus les switchers à se tourner vers la concurrence, attendant des cotisations abordables, remboursements rapides et meilleur niveau de prise en charge. L’adaptation évolutive du contrat aux besoins de l’assuré serait également décisive.





Points de contact influents dans la sélection des organismes



Parmi les points de contact les plus influents dans le processus de switch, la recommandation des proches (famille, amis,…) auraient le plus d’impact, suivie du digital (comparateurs en ligne, sites des organismes,…). Auprès des (futurs) retraités, ce sont les conseils des professionnels de santé qui ont le plus d’impact.





Axes de rétention possibles : Personnalisation, récompense de la fidélité, prix bas



Pour permettre aux organismes de retenir leurs clients switchers, la meilleure récompense de la fidélité par l’attribution de bonus ou avantages, la personnalisation évolutive des contrats adaptés aux besoins ainsi que les prix bas sont en tête.





Méthodologie : Etude Complémentaire Santé Individuelle 2019 : Analyse du switch, comportements et attitudes des switchers et non switchers, 1ère édition, réalisée par ARCANE Research auprès de 2.555 Français non concernés par l’ANI ainsi que ceux qui vont en être exclus entre le 14 février et le 4 mars 2019.





Pour accéder à la présentation compléte de l'étude, cliquez ici





A propos d'Arcane Research



Arcane Research est un institut d’études indépendant dans le domaine des études quantitatives on-line. Afin de mettre à jour nos connaissances sur les marchés et ainsi répondre le plus précisément aux attentes de nos clients, nous lançons des actions pro-actives en réalisant plusieurs études syndiquées par an. Grâce à notre communauté de 60.000 panélistes et à notre système de qualification récurrente, nous sommes en capacité d’interroger les profils les plus spécifiques.



Notre métier est la réalisation d’enquêtes patients & consommateurs via le mode de collecte quantitatif par Internet. Nous intervenons en mode "full service", à savoir une prise en charge en interne de A à Z de toutes les étapes de l'enquête sans aucune sous-traitance.



Plus dinformations : www.arcane-research.com