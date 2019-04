Tomra Sorting Recycling lance Innosort Flake, doté d'une technologie de tri à double capteur

TOMRA Sorting Recycling a dévoilé la nouvelle INNOSORT FLAKE au PRSE (Plastic Recycling Show Europe) à Amsterdam. Présentée sous le slogan "Matériellement différente avec d'excellents résultats", la nouvelle solution de tri pour les paillettes de PET est équipée d’une technologie de tri à double capteur, combinaison unique de caméras RVB et de capteurs NIR à très haute résolution de TOMRA, le leader du marché. Elle peut ainsi trier les fractions plastiques de 2 à 12 mm par couleur et par types de polymères simultanément.



Valerio Sama, chef de produit Recyclage chez TOMRA Sorting, a déclaré: "Le secteur du PET recyclé est à la recherche de solutions pour produire au meilleurs coûts des produits de qualité supérieure. INNOSORT FLAKE constitue la solution tout-en-un parfaite pour les installations de production de plastique régénéré qui visent des résultats de haute qualité, une réduction des pertes de matière et une optimisation de leurs opérations pour améliorer la structure des coûts de leur activité."





Du rPET de grade Premium à haut rendement



INNOSORT FLAKE est dotée de la technologie brevetée FLYING BEAM® de TOMRA - le secret de sa grande précision. Les capteurs NIR à grande vitesse et haute précision permettent la reconnaissance de paillettes de polymère de 2 mm, réduisant de manière significative les pertes de paillettes de PET valorisables, avec un taux de pertes final inférieur à 2% en moyenne. Le capteur identifie les propriétés matérielles d'une large gamme de polymères, ce qui permet d'éliminer les contaminants tels que le PVC, le PE, le PP, le PA et le POM, et ainsi d'obtenir des résultats de qualité supérieure. La fiabilité de l’élimination du PVC, des métaux et des paillettes opaques garantit à l’exploitant l’obtention d’une qualité de rPET conforme aux normes de qualité les plus sévères. Ce dernier a ainsi l’assurance de revendre sa matière au prix le plus élevé, ce qui lui garantit une meilleure profitabilité pour son activité.





Faibles coûts d'exploitation et retour sur investissement rapide



La fonctionnalité d'étalonnage en continu permet aux clients de surveiller et d'optimiser les performances de leurs opérations en temps réel. Il en résulte une stabilité accrue et une réduction des temps d'arrêt du système tout en garantissant des résultats constamment de haute qualité. De plus, la nouvelle technologie d'éclairage de précision permet d'économiser jusqu'à 70% d'énergie et de réduire les coûts d'exploitation. INNOSORT FLAKE est proposée à des conditions attractives qui, combinées à ses faibles coûts d’exploitation et à sa rentabilité élevée, permettent un retour sur investissement rapide pour l’exploitant.



Avec son ultra-haute résolution, sa configuration spéciale de capteurs et ses débits atteignant 4,5 t/h, INNOSORT FLAKE prouve qu’il est facile d’obtenir des résultats de qualité à débit élevé.



INNOSORT FLAKE a déjà fait ses preuves sur le marché chinois, où elle a été lancée en septembre 2018, avec des clients qui ont apprécié la haute pureté des paillettes obtenues, le faible taux de pertes et le débit élevé.





Une offre complète de solutions de tri de haute précision pour le secteur du rPET



INNOSORT FLAKE vient compléter l’offre de solutions de tri haute précision de TOMRA, parmi lesquelles la machine primée AUTOSORT FLAKE, première à combiner avec succès la détection de la couleur, des matériaux et des objets métalliques. Ces équipements extrêmement efficaces optimisent les applications de tri de paillettes et garantissent une réduction au minimum des temps d'arrêt.



Pour plus d'informations sur INNOSORT FLAKE, visitez http://innosortflake.tomra.com.





À propos de TOMRA Sorting Recycling



TOMRA Sorting Recycling conçoit et fabrique des technologies de tri optique pour les industries mondiales du recyclage et de la gestion des déchets. Plus de 5 500 systèmes ont déjà été installés dans 80 pays dans le monde entier.



Inventeur du premier capteur de haute capacité proche infrarouge (NIR) au monde pour les applications de tri des déchets, TOMRA Sorting Recycling demeure un pionnier du secteur dont la vocation est de produire des fractions de haute pureté à partir de flux de déchets, de façon à maximiser les rendements et les recettes.



TOMRA Sorting Recycling fait partie de TOMRA Sorting Solutions, qui développe également des systèmes optiques pour le tri, l'épluchage et le contrôle qualité de process pour les industries agroalimentaires, minières et autres.



TOMRA Sorting appartient à la société norvégienne TOMRA Systems ASA, cotée à la Bourse d'Oslo. Fondée en 1972, TOMRA Systems ASA réalise un chiffre d'affaires d'environ 876 millions d'euros et emploie 4000 personnes dans le monde.



Pour plus d'informations sur TOMRA Sorting Recycling, visitez www.tomra.com/recycling ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter or Facebook.