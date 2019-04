Deux frères chocolatiers relancent la barre chocolatée du débarquement en hommage à leur grand-père

Flashback gourmand sur le débarquement de Normandie



Juin 1944, les américains débarquaient sur les côtes normandes avec dans leurs équipements la culture des États-Unis. Parmi les chewing-gums, le café instantané et autres produits venus tout droit du grand continent, la fameuse barre chocolatée s’invitait au voyage, une certaine forme de réconfort pour ces hommes partis loin de chez eux.



À l’occasion du 75e anniversaire du débarquement de Normandie, avec le souvenir d’un grand-père, la Maison CARTRON, relate un peu d’histoire au travers d’une "chocolate bar" revisitée.





À propos de la Maison CARTRON



Fondée par François et Monique en 1961 à Pontivy dans le Morbihan, la Maison CARTRON, Artisan Chocolatier depuis 5 générations, transmet son amour pour la pâtisserie et sa passion pour le chocolat homemade.



C’est au travers de créations originales et uniques que s’exprime aujourd’hui CARTRON. Une gamme de spécialités régionales : menhirs de Bretagne, Love Caramel, Les Rocailles. De plus, l’entreprise a déposé le nom "Breizh Mad" en hommage aux origines de la marque.



Parallèlement, la pâtisserie participe à de nombreux concours. Un véritable challenge pour le dépassement de soi, obtenant ainsi un titre au Salon International de la Confiserie, deux médailles d’argent au Salon de la Gastronomie Bretonne, et de nombreuses places de finaliste aux concours du meilleur Kouign Amann.

Venez à la rencontre de nos saveurs dans l’une des biscuiteries Jacques Delaunay en Normandie dans les villes de :



Dives, Cabourg, Villiers/mer, Trouville, Deauville, Étretat, Étretat fidelin, La Rivière-Saint-Sauveur

ainsi qu’au musée "Centre Juno Beach" à Courseulles sur mer.



Vous pouvez également retrouver nos produits sur notre site internet

www.cartron-gourmandises.com