MonAgentDeSécu.com, première marketplace pour réserver des agents de sécurité

Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici Transparence des prix, réactivité et professionalisme MonAgentDeSécu.com met les particuliers en relation avec des professionnels de la sécurité privée soigneusement sélectionnés. L'objectif, rendre la sécurité accessible au plus grand nombre, tout en garantissant des prix transparents pour les clients et une maîtrise des tarifs pour les professionnels.



La site propose 3 types d’offres : Surveillance, Événementiel et Garde rapprochée





"Le client a la possibilité de choisir un agent de sécurité en 3 clics et les professionnels de sécurité référencés gardent le contrôle de leurs missions et de leurs tarifs. La qualité des prestataires est la clé pour garantir la satisfaction client. Nos professionnels disposent de toutes les certifications et assurances nécessaires à la pratique de leur métier, chaque profil est qualifié minutieusement puis noté par le client." Marc Fesler et Olivier Gallois, associés fondateurs.