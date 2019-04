Acomat lance VillaClim, premier climatiseur monobloc gainable, sans compresseur extérieur

Monobloc, invisible et silencieuse Pompe à chaleur monobloc, invisible et silencieuse, Villaclim ne provoque aucun désordre esthétique extérieur ou intérieur, contrairement à tous les autres systèmes apparents et permet de maîtriser la température dans la maison été comme hiver et de réaliser des économies d’énergie en chauffage.



Invisible de l’intérieur, VillaClim est totalement caché dans les combles perdus de la maison ou dans un faux plafond (bureaux, appartements, boutiques…). Le seul élément visible du système reste la bouche de ventilation fixée dans le plafond des pièces concernées, 2 à 4 pièces selon le volume à chauffer ou climatiser. L’appareil délivre une puissance de 4,8 KW. Les sorties de soufflages peuvent se multiplier en fonction des volumes à climatiser ou à chauffer.





Facile d'installation



Le kit VillaClim "prêt à poser" peut-être installé lors de la construction de la maison ou en rénovation de l’habitat. Son fonctionnement simplifié grâce à un thermostat radio, et son faible coût d’utilisation, font du kit VillaClim un outil incontournable pour le confort et la valorisation de la maison.



Ne nécessitant pas de tirage au vide ni outillage spécial, le kit VillaClim s’installe par tous les professionnels du bâtiment du second œuvre sans l’intervention d’un frigoriste.



VillaClim offre ainsi une nouvelle génération de système de climatisation et de chauffage intégrés, en parfaite adéquation avec les exigences de chacun.





Distribution Disponible chez les grossistes et installateurs de climatisation et de chauffage, VillaClim est une marque déposée par la société Acomat International. Pour accéder à la description technique complète, cliquez ici



www.villaclim.com

www.acomat.com