Tischkunst - exotisch, leuchtend und idyllisch: Les Jardins de la Comtesse präsentiert neue Kollektion aus reinem Melamin

Die MelARTmine-Geschirrkollektion wird durch die Einführung von zwei neuen Themen ergänzt: peruanische Lamas und balinesische Affen. Die Marke Les Jardins de la Comtesse präsentiert das Thema Reisen mit ihrem leuchtenden Geschirr im weiterhin sehr farbenfrohen Esprit, was Tischdekorationen einen sommerlichen Vorgeschmack gibt.



Les Jardins de la Comtesse haben das Lama zu ihrem Totemtier 2019 gemacht. Die perfekte Gelegenheit, einen Hauch von Sonne und Wärme auf den Tisch zu bringen. Positive Farben, trendige Muster und die Vielfalt der Teller und Platten machen diese Kollektion zur idealen Kulisse für Sommergerichte.



Neben exotischen Reisen in die Anden haben Les Jardins de la Comtesse auch eine neue, von balinesischer Zen-Kultur inspirierte Serie mit Motiven asiatischer Vegetation und schelmischer kleiner Affen, den emblematischen Tieren der Insel, geschaffen. Eine originelle Kollektion direkt aus dem Dschungel, die an Flucht aus der Wirklichkeit und Entspannung denken lässt. „Exotische Blumen” und „Tropische Vögel” zeigen sich in neuer Pracht



Diese beiden Kollektionen, die es seit einem Jahr gibt, zeigen sich im Frühjahr in neuer Pracht. 2019 wurden sie um tiefe Salatschüsseln, große Platten, lange, runde und achteckige Teller erweitert und die Palette an kleinen und großen Tellern, Schalen und Bestecken vergrößert.



Die Liebe zum Detail ist das Geheimnis der Schönheit und Einzigartigkeit eines Geschirrs. Deshalb wurden alle Teile jeweils als Ganzes gestaltet: Konturen aus Bambusimitat, Salatschüsseln mit innen und außen sichtbaren Motiven, Teller und Platten in verschiedenen Größen und Formen... Kleine Extras, die diese Kollektionen zu kompletten, funktionalen und widerstandsfähigen Reihen für alle geselligen Anlässe machen.



Die große Platte „Tropische Schildkröte” bildet keine Ausnahme von dieser Regel und zeigt sich im wunderschönen Lagunenblau, um den Frühling zu feiern. Liebe Tauch-Fans, diese Platte wird Sie an Ausflüge auf den Meeresgrund erinnern. In die Mitte des Tisches gestellt, schmückt diese große Salatschüssel in Originalform jede Innen- und Außendekoration.



Verfügbar auf www.lesjardinsdelacomtesse.de







Über Les Jardins de la Comtesse



Die 2011 eingeführte Marke Les Jardins de la Comtesse feiert die französische Lebensart. Als Spezialistin für den schicken und kompletten Picknickkorb diversifizierte sich die Marke, komplettierte ihr Angebot durch Tischdecken, Plaid und Rucksackkollektionen sowie Tischkunst aus Melamin und wandte sich entschlossen der Welt der Mahlzeiten im Garten und in freier Natur zu.



