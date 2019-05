Opération 'Citoyens en résistance contre le plastique', du 24 mai au 2 juin

Chaque seconde, 10,1 tonnes de plastique sont produites dans le monde ! Le résultat de cette production frénétique ? un continent plastique de 1,6 million de km² s’est constitué entre le Japon et les États-Unis, 1,5 million d’animaux meurent chaque année à cause de la pollution plastique, et les consommateurs de produits marins ingèrent jusqu’à 11 000 microparticules de plastique chaque année…





Entrer en résistance massive contre le fléau plastique



Pour lutter contre la surproduction plastique dans un monde aux ressources limitées, le Boycott Citoyen organise 10 jours de mobilisation historique contre le plastique.



Cette opération réunit de nombreuses organisations, mouvements et associations qui œuvrent au quotidien sur la thématique du climat : réalisée en partenariat avec Plastic Attack France, Zero Waste France, United4Earth – Lobby Citoyen, Youth for Climate France, Désobéissance Ecolo Paris, Les Désobéissants, Citoyens pour le Climat, Unis pour le Climat, CleanWalker, SurfRider Foundation et Je suis le Climat – officiel, il s’agit de la plus grande action collective inter-organisation réalisée contre le plastique.



L’objectif ? Lancer ensemble ce que les Etats ne se décident pas à imposer, et ce que les multinationales se refusent à faire : une guerre totale contre le plastique.





10 missions proposées



Du 24 mai, jour de la grève mondiale pour le climat, et jusqu’au 2 juin, il est proposé aux citoyens de rentrer en résistance massive contre ce fléau. Pour ce faire, ils sont ainsi invités à choisir parmi les 10 missions proposées :

1. Attaquant.e : participer à une plastic attack pour sensibiliser directement dans les hypermarchés



2. Boycotteur.euse : se lancer dans un boycott illimité et affiché des entreprises irresponsables pour les inciter à changer leurs pratiques avec le Boycott Citoyen



3. Communiquant.e : participer à une campagne de communication massive sur les réseaux sociaux



4. Nettoyeur.se : participer au climate challenge géant organisé par Je Suis le Climat, à une Cleanwalk ou un nettoyage de la SurfRider Foundation près de chez soi



5. Bloqueur : bloquer pacifiquement un site de production de plastique



6. Lobbyiste : faire circuler des pétitions pour le retour à la consigne ou participer à la première campagne de lobbying de United4Earth



7. Déballeur.se : déposer l’équivalent d’une semaine de consommation de plastique devant sa mairie, en bonne intelligence avec celle-ci



8. Démarcheur.se : démarcher des commerçants pour les engager à accepter les contenants réutilisables des clients en rejoignant le marathon "Mon Commerçant Zéro Déchet" organisé par Zero Waste France



9. Gréviste : organiser une heure de grève symbolique en entreprise ou des actions de sensibilisation au plastique en soutien à la grève mondiale pour le climat du 24 mai en lien avec Citoyens pour le Climat et Unis pour le Climat



10. Médiateur.se : participer aux campagnes organisées par i-Boycott visant à faire évoluer les pratiques des entreprises irrespectueuses





Plus de 40 clean walks et des dizaines de plastic attacks prévues



Annoncé il y a quelques jours, l’événement fait des émules, avec des citoyens d’ores et déjà inscrits dans plus de 100 villes, en France et dans le monde. Plus de 40 clean walks et des dizaines de plastic attacks sont d’ores et déjà prévues en métropole, mais aussi en Martinique, à la Réunion, en Nouvelle Calédonie, de même qu’au Mexique, en Inde, au Maroc, en République de Guinée ou encore en Jordanie.



Pour participer, rendez-vous sur www.boycottcitoyen.org



A propos du Boycott Citoyen



Depuis le mois d’octobre, le Boycott Citoyen initie des boycotts au long court de certains produits et groupes (Nestlé, Coca-Cola, MacDo…) mais aussi de pratiques (le plastique à usage unique, les voyages professionnels en avion, la surconsommation lors des fêtes commerciales etc.), ainsi que des articles permettant de mettre en avant les alternatives positives et responsables. Le Boycott Citoyen organise régulièrement des journées sans achat pour initier des actions coup de poing et montrer l’impact de consommateurs qui prennent le pouvoir, et tous les autres jours, nous apprenons à consommer autrement !



Chaque jour, sur www.boycottcitoyen.org, retrouvez des articles qui vous aident à éviter les produits irresponsables, et à adopter de nouvelles pratiques respectueuses de l’environnement et de l’homme.