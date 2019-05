Mise en vente d'un violoncelle d'Auguste Sébastien Bernardel le 15 juin à l'Hôtel des ventes de Charleville-Mézières

Evénement Samedi 15 Juin 2019

Mise en vente d'un violoncelle d'exception

Ecole française du XIXème d'Auguste Sébastien Bernardel

Monté et prêt à être joué Samedi 15 Juin 2019 à 14h, à l'Hôtel des ventes de Charleville-Mézières

Dans le cadre de sa Belle Vente de Printemps, Martial Bournier Commissaire-Priseur avec la collaboration de l'expert Alain Herou, propose à la vente un violoncelle découvert à Sedan dans les Ardennes, ville qui a vu naître Paul Bazelaire, compositeur, professeur au Conservatoire National Supérieur de Paris et créateur de l'ensemble Bazelaire.



Ce violoncelle est resté plus de quatre-vingts ans sans être joué, son état est exceptionnel et le choix a été fait de procéder à un montage afin qu'il puisse être essayé et qu'il nous délivre toute sa valeur accoustique.



A l'issue de l'exposition, un concert sera donné sur cet instrument par Charles Hervet et Johan Barnoin (piano) avec au programme des oeuvres de Schumann, Saint-Saëns, Rachmaninov, Tchaïkovsky, Faure et Bach.



Vente :

Samedi 15 Juin à l'Hôtel des ventes de Charleville-Mézières



Exposition en présence de l'expert :

Vendredi 14 Juin de 16h30 à 19h & Samedi 15 Juin de 10h à 12h.



Concert :

Charles Hervet (violoncelle), Johan Barnoin (piano) vendredi 14 Juin à 20h





Photos et liste numérotée sur : www.interencheres.com/08001





Dossier de presse, cliquez ici





