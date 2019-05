Sunlight Assurance annonce le déploiement en Europe de Sunlight Enterprise, progiciel d'assurance IARD

Prise en charge de tous les secteurs IARD de l'assurance



Sunlight Enterprise est une solution basée sur la technologie Microsoft, dotée de fonctionnalités innovantes visant à améliorer l'ensemble des processus métiers de l'assurance. Sunlight Enterprise prendr ansi en charge tous les secteurs IARD de l’assurance. Au-delà de ses fonctionnalités métier, la solution comprend un outil de configuration complet conçu pour être utilisé par les analystes métier, permettant un déploiement rapide des produits existants et des nouvelles offres. "Nous sommes heureux d’annoncer la mise en production de la solution Sunlight Enterprise avec notre premier client européen. Cela concrétise notre ambition de faire de Sunlight Entreprise une plate-forme mondiale. Avec des clients de chaque côté de l’océan, la solution de Sunlight démontre ses capacités multilingues, multidevises et adaptable aux différents environnements réglementaires", déclare Florence Lamour, directrice générale de Sunlight Assurance, France.





Favoriser l'optimisation et l'automatisation des processus Sunlight Enterprise se distingue par ses fonctionnalités, sa complétude et son caractère configurable, favorisant ainsi l'optimisation et l'automatisation des processus, et permettant de commercialiser rapidement de nouvelles offres.



"Le design agile de notre solution facilite son utilisation, son paramétrage et son déploiement pour nos clients", indique Steve Franklin, Vice-président opérationnel de Sunlight Solutions. "Cette première implémentation européenne est le fruit d'un effort commun. Notre équipe a formé une partie de l’équipe client sur la méthodologie Agile et sur Sunlight Enterprise. Le client a ainsi pleinement participé au processus de mise en œuvre de la solution, dans le but de devenir autonome." Le catalogue d’API REST de Sunlight a également permis une intégration facile aux systèmes existants du client.





À propos de Sunlight Assurance



Sunlight Assurance est éditeur d’une solution complète de traitement des processus métier de l’assurance. Sunlight Enterprise, l’offre phare de la société, est une solution disponible sur le Cloud, offrant une souplesse et des fonctionnalités inédites dans le secteur des logiciels de gestion d’assurance.



Plus d'informations : www.sunlightsolutions.com