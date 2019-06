Philippe Georges, Pdg de Beauty Success Group, reçoit l'Oscar du retailer de l'année aux oscars de Cosmétiquemag

Lors de cette soirée, la rédaction de Cosmétiquemag a remis l’Oscar du retailer de l’année à Philippe Georges, président de Beauty Success Group.



Depuis maintenant 30 ans, les oscars Cosmétiquemag récompensent chaque année les meilleurs lancements du secteur de la beauté. Avec plus de 600 invités, la soirée de remise de prix réunit les leaders d'opinion du secteur, l'occasion d'échanger avec les principaux acteurs de la profession. Une récompense méritée pour le président directeur général de ce groupe qui, en 20 ans, a fait de Beauty Success un groupe de distribution de 5 enseignes dans la parfumerie, l’esthétique et la parapharmacie et dont la réussite fait de lui l’un des rares réseaux d’indépendants à s’être développé sur un marché dominé par les succursalistes que sont Séphora (LVMH), Nocibé (Douglas) et Marionnaud (AS Watson). Une très belle réussite familiale récompensée par un prix qui souligne sa créativité et son courage d’avoir créé des modèles de parfumeries singuliers, où le conseil et le service sont des exigences au quotidien.



A propos de Beauty Success Group



Beauty Success Group (300M€ C.A.) est un groupe familial qui commercialise 5 enseignes et compte aujourd’hui plus de 520 points de vente multi-enseignes. Spécialiste des métiers de la beauté, le Groupe Beauty Success développe son concept exclusif de beauté globale au travers des activités parfumerie, institut de beauté et parapharmacie.