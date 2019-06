12V-Reifenpumpen und Luftkompressoren - praktisch, mobil und schnell: Die neue RING-Produktreihe und eine Aufklärungskampagne

Sicherheit: 153.000 Unfälle pro Jahr in Europa aufgrund von zu niedrigem Reifendruck



Nach offiziellen Angaben in Europa sind etwa 153.000 Unfälle pro Jahr auf zu niedrigen Reifendruck zurückzuführen. Im Sommer ist mangelnder Reifendruck der Hauptfaktor bei fast 15% der tödlichen Unfälle - hauptsächlich aufgrund von sekundären Faktoren wie Überlastung und Hitze. Bereits ein um 0,5 bar zu niedriger Reifendruck reicht aus, um eine zerstörerische Erhitzung des Reifens zu bewirken, der in der Regel zum Platzen führt.





90% der Fahrer prüfen ihre Reifen erst, wenn sich bereits gefährliche Symptome zeigen



Obwohl die Notwendigkeit regelmäßiger Reifenkontrollen offensichtlich ist, überprüft eine alarmierende Anzahl von Autofahrern ihre Reifen erst, wenn ihr Zustand bereits gefährliche Mängel aufweist. Würden diese Kontrollen regelmäßig erfolgen, könnte dieses vermeidbare Sicherheitsrisiko vollkommen eliminiert werden.





Erhebliche wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen



Mangelnder Reifendruck verursacht erhöhten Kraftstoffverbrauch. Ein mangelhaft aufgepumpter Reifen absorbiert einen Teil der Energie bei jeder Raddrehung, anstatt sie auf die Straße zu übertragen. Eine Unterfüllung von 20% bewirkt eine Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs um 5% und einen Anstieg des Reifenverschleißes um mehr als 15%. Dies entspricht einem um fast 80 Euro höheren Kraftstoffverbrauch pro Jahr. Ganz zu schweigen davon, dass Sie aufgrund des erhöhten Verschleißes öfter Reifen kaufen müssen ...







Die meisten sind sich der Vorteile für die Umwelt nicht bewusst



78% der Befragten wussten nicht, dass ein korrekter Reifendruck zum Schutz der Umwelt beiträgt.



Reifen mit korrektem Druck entlasten die Umwelt, da sie eine bessere Kraftstoffeffizienz ermöglichen, wodurch weniger Kohlendioxid (CO2) in die Atmosphäre ausgestoßen wird. Eine Verminderung der CO2-Emissionen trägt dazu bei, den Treibhausgasausstoß zu reduzieren





Kontrolle vor dem TÜV



Der Reifen ist das einzige Bauteil des Fahrzeugs, das in direktem Kontakt mit der Fahrbahnoberfläche steht. Er spielt also eine entscheidende Rolle für die Sicherheit und wird daher beim TÜV eingehend geprüft. Um unangenehme Überraschungen bei dieser Prüfung zu vermeiden, können Sie sich vorbereiten, indem Sie bestimmte Aspekte der Reifen selbst überprüfen, um das Risiko einer Vorladung zur Nachuntersuchung zu begrenzen.





80% der Fahrer sagten aus, dass sie zum Prüfen des Reifendrucks Werkstätten oder Tankstellen aufsuchen



Die RING-Reifenpumpen sind jedoch sehr kompakt und können leicht im Kofferraum eines Autos mitgeführt werden. Damit ist es nicht mehr notwendig, erst eine Tankstelle mit Reifenpumpe suchen zu müssen. Darüber hinaus ist es sehr wichtig, Reifenkontrolle und Aufpumpen bei "kalten" Reifen durchzuführen.



• Sehr praktisch, um den Reifendruck schnell zu kontrollieren und in wenigen Sekunden auf den vorschriftsmäßigen Wert zu bringen.

• Großes Display zum Ablesen und Auswählen des gewünschten Drucks

• Programmier- und Speicherfunktion ermöglicht automatisches Aufpumpen und Abschalten bei Erreichen des gewünschten Drucks.

• Ein/Aus-Taste für einfachste Bedienung

• Anschluss an 12V-Zigarettenanzünderbuchse - die RETC6000 mit Akku ist an 220V Steckdosen wiederaufladbar.

• LED-Beleuchtung

Audrey Masseillou, International Marketing Manager, kommentiert: "Dank dieser Studie haben wir beschlossen, eine Präventions- und Aufklärungskampagne zu diesem Thema durchzuführen. Da Reifenkontrolle und -wartung für Autofahrer unverzichtbar sind, haben wir eine Lösung entwickelt, die einfach und schnell Abhilfe schafft.“





Eine Website, die der Aufklärung gewidmet ist



Die der Kampagne gewidmete Website bietet Autofahrern alle nützlichen Informationen über die insbesondere vor jeder längeren Fahrt selbst durchzuführenden Kontrollen und gibt Antworten auf wesentliche Fragen wie....: • Wie kontrolliert man einen Reifen?

• Wann sollte der Druck überprüft werden?

• Welche Folgen hat ein unzureichender Reifendruck?

Poster und zahlreiche Kommunikationsmittel am Verkaufspunkt informieren die Autofahrer über die Risiken eines mangelhaften Reifendrucks und regen zu einer regelmäßigen Kontrolle an.



RING-Reifenpumpen sind in verschiedenen Größen und Leistungsklassen erhältlich und erlauben dadurch eine Auswahl gemäß den Anforderungen des Fahrzeugs.



Zudem sparen Sie sich etwaige Kosten für Kontrollen, die an Tankstellen immer seltener kostenlos sind.

Über Ring Automotive



Ring kann auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Kfz-Glühlampen, Leuchtmitteln und Kfz-Zubehör zurückblicken und gehört auf dem Nachrüst- und Zubehörmarkt zu den führenden Playern. Seit der Gründung 1974 hat Ring kontinuierlich an Innovationen zur Verbesserung der Fahrzeugbeleuchtung gearbeitet. Mittlerweile wurde das Produktportfolio auf die Segmente Zubehör, Automobilelektronik und Werkstattausrüstung erfolgreich ausgeweitet. Die Produktpalette von Ring umfasst LED-Taschenlampen, Inspektionslampen, Batteriewartungs- und -ladegeräte, tragbare Reifenpumpen, Armaturenbrettkameras und diverses Zubehör für Werkstattprofis und Autofahrer.



