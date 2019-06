Communiqué de presse Jeudi 27 Juin 2019 Compresor de aire de 12 V portátil y rápido: nueva gama RING y campaña de sensibilización En Francia, alrededor del 90 % de los usuarios de automóviles no comprueban la presión de los neumáticos con regularidad. Es la conclusión que se puede sacar tras el estudio llevado a cabo por el fabricante Ring Automotive. A través de una campaña de sensibilización, Ring Automotive presenta su nueva gama de compresores, diseñada para responder a los principales problemas relacionados con la presión de los neumáticos: seguridad, economía, ecología, funcionalidad y disponibilidad. Seguridad: 153 000 accidentes al año en Europa a causa del subinflado de los neumáticos



Según las cifras oficiales, alrededor de 153 000 accidentes al año en Europa son atribuibles a un presión insuficiente de los neumáticos. En verano, es el principal factor en alrededor del 15 % de los accidentes mortales, especialmente a causa de factores secundarios como el exceso de carga y el calor. Un subinflado de 0,5 bares por neumático es suficiente para generar un calor destructor que suele acabar en un reventón.





El 90 % de los conductores solo comprueban los neumáticos cuando su estado ya supone un peligro



Aunque la importancia de controlar la presión de los neumáticos de forma regular pueda parecer evidente, un alarmante número de usuarios solo comprueban los neumáticos cuando su estado ya supone un peligro. Este problema de seguridad evitable desaparecería si los usuarios revisaran los neumáticos con regularidad.





Impacto económico y ecológico importante



Un neumático mal inflado gasta más combustible del necesario, ya que absorbe la energía de cada giro de la rueda en lugar de transferirla a la carretera. Un subinflado del 20 % conlleva un aumento del consumo del carburante del 5 % y un desgaste de los neumáticos del 15 %. Esto representa cerca de 80 euros más de consumo de carburante al año. Sin contar que será necesario cambiar los neumáticos con mayor frecuencia, ya que se desgastan con mayor rapidez...







La mayoría de los conductores ignoran las ventajas medioambientales



El 78 % de los sondeados ignora que una presión correcta de los neumáticos permite contribuir a proteger el medio ambiente.



Unos neumáticos inflados correctamente tienen un impacto positivo sobre el medio ambiente, ya que mejoran el rendimiento del carburante y, por tanto, permiten liberar menos dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. A su vez, la reducción de las emisiones de CO2 contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.





Comprobación antes de la inspección técnica



El neumático es el único elemento del vehículo que está en contacto directo con la calzada. Por esta razón, desempeña una función determinante en la seguridad y, por tanto, es uno de los elementos de mayor importancia durante la inspección técnica. Para evitar llevarse una sorpresa desagradable durante la inspección, puede prepararse y controlar usted mismo algunos aspectos de los neumáticos para reducir las posibilidades de una segunda inspección.





El 80 % de los conductores se desplazan a otro lugar para revisar la presión de los neumáticos



Los infladores RING son muy compactos y son fáciles de guardar en el maletero. Ya no es necesario conducir hasta el punto de inflado o estación de servicio más cercana, lo cual es especialmente apropiado, ya que el control y el inflado de los neumáticos debe realizarse en frío



• Muy práctico para comprobar la presión de los neumáticos y ajustarla a los valores correctos en pocos segundos.

• Una pantalla grande para leer y seleccionar la presión deseada

• Programable y función de memoria que permite inflar automáticamente y detenerse una vez alcanzada la presión deseada

• Botón de parada/arranque para un uso fácil

• Conexión en la toma del encendedor de 12 V y recargable en una toma de 220 V para el RETC6000

• Iluminación LED

Audrey Masseillou, responsable de marketing internacional afirma que "Tras ver los resultados del estudio, tomamos la decisión de crear una campaña de prevención y de sensibilización al respecto. El mantenimiento de los neumáticos es fundamental para los automovilistas y, por tanto, hemos tratado de desarrollar una solución lo más sencilla y rápida posible."





Un sitio web orientado a la sensibilización



El sitio web dedicado de la campaña ofrece a los usuarios información útil sobre todas las comprobaciones que se deben realizar antes de iniciar un viaje largo y da respuesta a preguntas esenciales como: • ¿Cómo controlar un neumático?

• ¿Cuándo es necesario comprobar la presión?

• ¿Cuáles son las consecuencias de un neumático subinflado?

Los puntos de venta disponen de carteles informativos y diversas herramientas de comunicación que informan a los automovilistas sobre los riesgos relativos a una presión incorrecta de los neumáticos y les animan a efectuar revisiones con mayor frecuencia.



RING ofrece varias soluciones, disponibles en diferentes tamaños y rendimientos, en función de la necesidad de cada usuario.



Ya no es necesario pagar por este servicio, que está dejando de ser gratuito en cada vez más estaciones de servicio. Toda la gama RTC: Réf. Característica Ficha del producto RTC200 Compresor analógico www.ringautomotive.com/fr/product/RTC200 RTC400 Inflador de neumáticos digital www.ringautomotive.com/fr/product/RTC400 RTC600 Compresor digital programable www.ringautomotive.com/fr/product/RTC600 RTC1000 Compresor digital programable con pantalla digital grande www.ringautomotive.com/fr/product/RTC1000 RTC5000 Inflador de neumáticos digital programable inflador desinflador www.ringautomotive.com/fr/product/RTC5000 RETC6000 Compresor inflador desinflador multifunción recargable de 220 V inalámbrico www.ringautomotive.com/fr/product/RTC6000

Precio de venta al público: Desde 24,90 €



Acerca de Ring Automotive



Ring cuenta con 40 años de experiencia proporcionando equipos, iluminación y accesorios para automóviles y es uno de los principales proveedores de posventa en el sector. Desde su fundación en 1974, Ring ha innovado sin cesar en la iluminación de los vehículos y posteriormente empezó a diversificar su cartera de productos, ampliando su oferta a los segmentos de la electrónica automotriz y equipos para talleres. La gama de productos Ring incluye principalmente lámparas LED portátiles, soluciones para el mantenimiento de baterías, compresores de neumáticos portátiles, cámaras a bordo y otros accesorios para el profesional o el usuario del automóvil.



Más información: www.ringautomotive.com

Voir tous les communiqués 65



