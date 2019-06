Compressore d’aria 12V mobile e rapido: nuova gamma RING e campagna di sensibilizzazione

Sicurezza: 153.000 incidenti all’anno in Europa a causa di pneumatici non sufficientemente gonfiati



In materia di gonfiaggio insufficiente dei pneumatici, i dati ufficiali registrano circa 153.000 incidenti all'anno in Europa. Nel periodo estivo, si tratta del principale fattore in quasi il 15% degli incidenti mortali, anche a causa di elementi secondari come il sovraccarico e le temperature elevate. È sufficiente un sotto-gonfiaggio di 0,5 bar per pneumatico per generare un surriscaldamento distruttivo che provoca generalmente lo scoppio.





Il 90% dei conducenti verifica i pneumatici solo quando sono già diventati pericolosi.



Benché la necessità di procedere a controlli periodici dei pneumatici possa sembrare ovvia, un numero allarmante di automobilisti li verifica solo quando sono ormai diventati pericolosi. Se venissero effettuate verifiche, questo problema di sicurezza potrebbe essere evitato.





Impatti economici ed ecologici rilevanti



Un pneumatico non correttamente gonfiato genera un inutile spreco di carburante. Assorbe l'energia di ogni giro ruota, anziché trasmetterla alla ruota stessa. Un sotto-gonfiaggio del 20% provoca un incremento dei consumi di carburante del 5% e aumenta l’usura dei pneumatici di oltre il 15%. Ciò rappresenta quasi 80 euro di carburante consumato in più all’anno. Senza contare la necessità di sostituire più spesso pneumatici che si deteriorano più in fretta...









La maggior parte degli automobilisti ignora i vantaggi ambientali



Il 78% degli intervistati non realizza che una corretta pressione dei pneumatici permette di contribuire alla protezione dell’ambiente.



Se correttamente gonfiati, i pneumatici hanno un impatto positivo sull’ambiente, in quanto permettono di ridurre le emissioni di biossido di carbonio (CO2) nell’atmosfera, attraverso un migliore rendimento del carburante. La riduzione del CO2 contribuisce a sua volta a contenere le emissioni di gas ad effetto serra.





Verificare prima della revisione auto



Il pneumatico è l’unico elemento del veicolo a contatto diretto con il manto stradale. A tale riguardo, svolge un ruolo determinante ai fini della sicurezza ed è quindi in prima linea al momento della revisione periodica. Per evitare sgradevoli sorprese, ci si può preparare controllando direttamente i pneumatici e limitando così il rischio di una contro-visita.





L’80% dei conducenti afferma di doversi spostare per verificare la pressione dei pneumatici



I compressori per gonfiaggio pneumatici RING sono molto compatti e possono essere facilmente riposti nel portabagagli. Non è più necessario guidare fino alla successiva postazione di gonfiaggio o alla più vicina stazione di servizio. Ciò è tanto più importante se si considera che il controllo e il gonfiaggio dei pneumatici devono avvenire “a freddo”.





• Molto pratico per verificare la pressione dei pneumatici ed effettuare piccoli aggiustamenti in pochi secondi.

• Ampio display per la lettura e la selezione della pressione desiderata

• Programmabile con funzione di memorizzazione Permette di gonfiare automaticamente e si arresta una volta raggiunta la pressione desiderata

• Pulsante ON/OFF per la massima facilità d’impiego

• Collegamento alla presa accendisigari 12V e ricarica tramite presa 220V per il modello RETC6000

• Illuminazione LED

Audrey Masseillou, responsabile Marketing internazionale, commenta "Grazie a questo studio, abbiamo deciso di avviare una campagna di prevenzione e di sensibilizzazione a tale riguardo. Poiché la manutenzione dei pneumatici è essenziale per gli automobilisti, abbiamo voluto mettere a punto una soluzione che fosse il più possibile semplice e rapida."





Un sito dedicato alla sensibilizzazione



Il sito dedicato all’iniziativa propone agli automobilisti tutte le informazioni utili sulle verifiche che possono direttamente effettuare prima di un lungo viaggio, rispondendo a domande essenziali quali:

• Come controllare un pneumatico?

• Quando è necessario verificare la pressione?

• Quali sono le conseguenze di una pressione di gonfiaggio insufficiente?



Appositi cartelloni e numerosi strumenti di comunicazione presso i punti vendita permettono di informare gli automobilisti sui rischi legati ad un’errata pressione dei pneumatici, invitandoli a verificarla in maniera più sistematica.



RING propone numerose soluzioni, diverse per dimensioni e prestazioni, in grado di soddisfare le esigenze di ciascuno.



Non occorre più pagare per un servizio che è ormai sempre più raramente gratuito presso le stazioni di servizio.

Tutta la gamma RTC:

Réf. Caratteristica Scheda prodotto RTC200 Compressore analogico www.ringautomotive.com/fr/product/RTC200 RTC400 Compressore digitale per gonfiaggio pneumatici www.ringautomotive.com/fr/product/RTC400 RTC600 Compressore digitale programmabile www.ringautomotive.com/fr/product/RTC600 RTC1000 Compressore digitale programmabile con ampio display www.ringautomotive.com/fr/product/RTC1000 RTC5000 Compressore digitale programmabile per gonfiaggio/sgonfiaggio pneumatici www.ringautomotive.com/fr/product/RTC5000 RETC6000 Compre ssore wireless ricaricabile multifunzione 220V per gonfiaggio/sgo nfiaggio pneumatici www.ringautomotive.com/fr/product/RTC6000



Prezzo al pubblico: A partire da 24,90 €





Vi presentiamo Ring Automotive



Forte di 40 anni d’esperienza nel campo dell’illuminazione, delle apparecchiature e degli accessori per auto, Ring è uno dei principali fornitori dell’after-market automobilistico. Dal 1974, Ring non ha mai smesso di innovare per fare progredire l’illuminazione dei veicoli, prima di diversificare ed estendere la propria offerta di prodotti ai segmenti dell’elettronica automobilistica e alla attrezzature per officine. La gamma dei prodotti Ring comprende anche lampade portatili LED, soluzioni per la manutenzione delle batterie, compressori portatili per pneumatici, telecamere di bordo e molti altri accessori per professionisti e automobilisti.





Per maggiori informazioni: www.ringautomotive.com