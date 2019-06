ABCSR obtient le label Finance Innovation 2019

Le Label Fintech de Finance Innovation vise à promouvoir et accompagner les start-up/TPE/PME les plus innovantes du secteur financier, qui utilisent les nouvelles technologies pour concevoir des services alternatifs ou complémentaires à ceux des acteurs de la finance traditionnelle.



Grâce à ce label, ABCSR va bénéficier d’un accompagnement adapté tout au long de son développement de la part du pôle de compétitivité mondial Finance Innovation. La start-up aura notamment accès à de nouveaux financements et à des mises en relation ciblées.





Un label qui récompense une initiative inédite en France



Portée par 4 associés, ABCSR propose une solution innovante qui délivre des indicateurs RSE et une notation extra-financière générés à partir des données économiques de l’entreprise, via une plateforme web.



ABCSR entend ainsi faire émerger un nouveau modèle de création de valeur par la mesure de la performance RSE, qui concerne aujourd'hui près de 3 millions de PME-ETI en France. "Qui ne se mesure pas ne progresse pas", telle est la devise de ABCSR qui souhaite faire de l’impact extra-financier un levier de performance globale pour les PME.



"Nous sommes fiers d’avoir obtenu le label Finance Innovation. Cela nous conforte dans notre engagement quotidien à faire bouger les lignes de la responsabilité sociétale des entreprises. En créant ABCSR nous avons l’ambition de démocratiser la mesure d’impact sociétal, social et environnemental pour les PME grâce au "big data". Nous parions que notre labélisation Finance Innovation amplifiera le rayonnement de notre structure auprès de nos parties prenantes, investisseurs comme clients." : déclare Marc Jacouton, co-fondateur et Président de ABCSR





A propos de ABCSR



ABCSR est une startup sociétale/FinTech innovante qui propose aux PME-ETI de mesurer leurs contributions RSE ou leur empreinte socio-économique et environnementale, via une plateforme web.



Les indicateurs RSE et la notation extra-financière générés à partir des données financières de l’entreprise, permettent de créer des liens durables avec leurs parties prenantes (clients, salariés, fournisseurs…) fondés sur des résultats RSE tangibles, mesurables et communicants.



Plus d'informations : www.abcsr-performance.com