CLEARSY en charge du Report de Signalisation et de Commandes pour la RATP

Le RSC est l’épine dorsale du projet de centralisation de la surveillance de la sécurité incendie des stations de la RATP. En effet, connecté aux systèmes de sécurité incendie installés dans les stations de métro, il assure en temps réel la remontée des informations de leurs états et permet aux opérateurs d'agir à distance sur les dispositifs de mise en sécurité situés en station (ventilateurs, alarmes …), et ce de manière sécurisée à partir d’un poste de commande centralisé.



La société CLEARSY développe les logiciels et fournit les matériels permettant la mise en œuvre de ce nouveau système d’information. La solution proposée par CLEARSY prévoit à terme un interfaçage avec plusieurs systèmes de sécurité incendie différents.



"Notre solution est basée sur l’emploi de calculateurs sur étagère sur lesquels nous avons développé notre propre protocole sécuritaire" explique Jean-Philippe Pitzalis, directeur général chez CLEARSY. Ce projet comprend également le développement d’une interface utilisateur adaptée aux contraintes de l’exploitation. "Notre système garantit la fiabilité des informations collectées et la bonne exécution des commandes, il n’est pas basé sur un SCADA du commerce mais sur des développements de logiciels spécifiques (en C++, Qt) pour coller au mieux aux besoins fonctionnels et sécuritaires" poursuit Jean-Philippe Pitzalis.





Spécialiste en développement de systèmes et logiciels sécuritaires certifiés clé en main, CLEARSY est régulièrement sollicitée par la RATP. Pour exemple, les systèmes de contrôle des portes palières installées sur la ligne 13 ou le système de sécurisation des portes palières des stations en courbes de la ligne 1 portent sa signature.



Ce contrat, qui comprend également l’installation et la mise en service d’un nouveau système de commandes centralisées et des interfaces d’acquisition des données dans les stations de métro, s’étend jusqu’en 2022, avec de premières mises en service programmées en 2019. Le système devra obtenir un certificat SIL2 suivant la norme 61508 ainsi que l'approbation du CNPP, un des organismes responsables de l'homologation des systèmes liés à la sécurité incendie en France. Dimensionné pour surveiller l’ensemble des stations de métro, il équipera dans un premier temps au moins 40 stations. Les études et la réalisation des dossiers de certification sont conduites par CLEARSY.





