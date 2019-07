Studio System de Desktop Metal : Première imprimante 3D métal de bureau

Studio System de Desktop Metal est la première solution d’impression 3D métal de bureau destiné au prototypage fonctionnel et à des productions à faible volume. Elle est conçue pour rendre l’impression métal 3D plus accessible aux ingénieurs et aux designers, en leur permettant d’imprimer des pièces complexes en métal rapidement, sans avoir besoin d’installation spécifique, d’opérateurs dédiés ou d’outils onéreux.



Une adoption réussie sur le marché nord-américain La solution d’impression 3D a déjà été adoptée en Amérique du Nord par de grandes entreprises comme Ford, Stanley Black et Decker, Google ATAP et Goodyear. Fort de ce succès, le Studio System a obtenu la certification CE et va être installé à travers l’Europe en France, Allemagne, Grèce, Italie, Portugal, Espagne, Pays-Bas et au Royaume-Uni. Déjà installée auprès de 2 entreprises françaises En France, CADvision, entreprise spécialisée dans la CAO et les technologies de fabrication additive, assure la distribution de la solution. Deux entreprises françaises ont déjà acquis la solution : Edalis (Loire-Atlantique), une conciergerie industrielle, et Soprofame (Ille-et-Vilaine), une entreprise spécialisée dans la sous-traitance en usinage, mécanique de précision et impression 3D.



Le plus important financement jamais réalisé dans l’industrie de l’impression 3D Depuis la création de la technologie en 2015, Desktop Metal est parvenu à réaliser plusieurs levées de fond pour atteindre un montant total de 438 millions de dollars, ce qui en fait l’investissement le plus important jamais réalisé par une société privée dans l’industrie de l’impression 3D.



"Notre choix d'investir dans le système Desktop Metal Studio repose sur notre volonté de continuer à innover pour nos clients."

Nicolas Blanchard, directeur général d'Edalis "Cette innovation technologique va nous permettre d’être encore plus réactifs et de nous différencier sur un marché en perpétuel évolution."

Jean-Baptiste Frenel, Directeur Soprofame



À propos de CADvision Filiale du groupe d'ingénierie français ING'EUROP, CADvision assure la commercialisation, la mise en place, les services de formation et le suivi technique sur l'ensemble de la gamme Stratasys. Leader français sur le marché des imprimantes 3D professionnelles, nous revendons également des solutions de CAD 3D.



