Communiqué de presse Vendredi 17 Mars 2017 Handicap et répit famille : Des séjours adaptés pour personnes en situation de handicap et leurs familles Partir en vacances avec son enfant en situation de handicap, qu'il soit mineur ou majeur, en bénéficiant sur place d'un accompagnement sur mesure ? L'association Ricoch'et Co. Relève le défi en proposant une nouvelle formule de vacances, quel que soit le handicap ou les troubles du comportement des personnes accueillies. Conseillère en Economie Sociale et Familiale, Charline Duprat, Directrice de l'association Ricoch' et Co, a longtemps travaillé dans le domaine du handicap. C'est grâce à ses observations, ses échanges avec les familles et les professionnels, qu'elle a constaté un manque de propositions innovantes, faites aux familles dans le domaine des vacances.



L’association Ricoch’et Co a le plaisir d’accueillir les familles, au sein de gîtes privatisés, au cœur des plus belles régions de France. Offrant un large panel d’activités et de loisirs à découvrir.





Quel est l’accompagnement spécialisé proposé ?



"Chaque jour, l’éducateur spécialisé référent de l’enfant, le prendra en charge de manière individuelle, afin de permettre à la famille de profiter d’un temps de répit. Les familles pourront également bénéficier de l’accompagnement de ce professionnel lors de sorties familiales."





Comment se déroulent les journées des personnes en situation de handicap ?



"Nous nous adaptons aux envies et aux besoins de l’accompagné, en établissant un programme d’activité au jour le jour, avec le professionnel qui l’accompagne. Toutefois, les activités de groupe entre les bénéficiaires sont privilégiées. Plaisir, bien-être, découverte et partage en ligne de mire."





Quel accueil réservez- vous familles ?



"Nous privatisons des gîtes pouvant accueillir 5 familles en moyenne. Chacune d’elle disposera d’un espace personnel, chambre, salle de bain et wc privatifs, afin de respecter une intimité. Des repas et des temps conviviaux (jeux, cinéma, animations etc..) pourrons être partagés dans des espaces communs, laissant ainsi la place à de belles rencontres."





Quand ces séjours ont-ils lieu ?



"Nous proposons des dates sur l’ensemble des vacances scolaires (toutes zones confondues) ainsi qu’un certain nombre de week-end dans l’année."





Où peut-on partir avec l’association Ricoch’et Co ?



"Chaque année, nous parcourons la France, en quête de lieux qui satisferont les envies de nos vacanciers, mer, campagne, montagne, nous privilégions des espaces ruraux, en veillant à garantir un large choix où chacun s’épanouira."



Afin de permettre à un maximum de familles de partir, des aides d’état sont possibles (voir avec la Directrice) et l’association Ricoch’et Co est à la recherche de dons et de subventions pour aider les familles à financer leur séjour. Les sommes récoltées sont déduites de leurs factures, selon un barème relatif à leurs revenus et visant à aider les personnes qui ne bénéficient pas d’aides par ailleurs.



Les informations relatives à cette collecte sont détaillées sur le site internet.





Pour d’informations : www.ricochetco.com trouvez le calendrier et les destinations sur le site internet ricochetco.com





