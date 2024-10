actualites

La Syrie, c’est aujourd’hui : plus de 350.000 morts, plus d'un million de blessés, près de 5,6 millions de syriens qui ont quitté leur foyer, plus de 6,6 millions d’autres déplacés à l’intérieur du pays et toujours 13,1 millions de personnes dont une majorité de femmes et d’enfants en attente d’assistance*.



"Nous sommes face au pire drame humanitaire des temps modernes qui met en péril le patrimoine vivant syrien, riche de sa société millénaire, multi-ethnique et multiconfessionnelle", alerte Mohamad Izzat Khatab.



Le président de l’ONG La Syrie pour tous, crée en 2012 et enregistrée auprès de l’ONU exhorte tous les décideurs mondiaux impliqués dans la résolution de ce conflit à agir à ses côtés pour stopper cette extermination massive, ramener la paix et faire naître l’espoir d’un meilleur avenir pour les Syriens.



"Il est crucial que l’avenir de la Syrie soit écrit par l’ensemble des syriennes et des syriens, diaspora comprise, et il est logique de tout faire pour aider à rétablir la santé économique de la Syrie, sans laquelle il ne peut y avoir aucune stabilité politique et aucune paix assurée", ajoute Mohamad Izzat Khatab.



Mohamad Izzat Khatab rappelle qu’outre sa volonté et légitimité en tant que citoyen syrien, ses fonds personnels suffiraient à créer un "effet levier sans équivalent", pour reconstruire avec le plan Khatab, les villes et les installations bombardées depuis 2011. Pour rappel, ses finances découlent du bénéfice de plus de 30 ans d’activités dans les hydrocarbures et l’immobilier.



*Sources : Agence des Nations Unies pour les réfugiés - UNHCR





À propos de La Syrie pour Tous



L’ONG La Syrie pour Tous oeuvre depuis 2012 à l’aide humanitaire et médicale en Syrie et également en Europe, auprès des réfugiés syriens qui ont fui le pays à cause de la guerre. Elle intervient directement, sans intermédiaires, dans les zones les plus touchées.



Les équipes de La Syrie pour Tous recueillent les besoins des victimes grâce à leur maîtrise des zones sinistrées. Ainsi, ils leur apportent en temps réel ce dont ils ont le plus besoin. Une manière efficace de répondre à l'urgence humanitaire, tout en contribuant à réduire le flux de réfugiés.



Plus d'informations : lasyriepourtous.fr