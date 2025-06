actualites







Le collectif Know Sulu, qui s'est donné pour mission la défense des intérêts et du patrimoine du peuple Sulu, établiau sud-ouest des Phlippines, dénonce l'escroquerie à la souveraineté dont a été victime le sultanat durant près de 20 ans.

Know Sulu est un collectif d'universitaires engagés à préserver et partager la riche histoire et les réalités actuelles du peuple Sulu.

Profondément respectueux de leur patrimoine et de leur culture, sa mission est d'offrir un regard authentique et sans filtre sur la vie des Sulu, en honorant leur histoire, leur résilience et les défis auxquels ils continuent de faire face dans un monde en rapide évolution.

Le travail de Know Sulu vise à combler le fossé entre le riche passé de Sulu et ses difficultés actuelles, en veillant à ce que la voix de son peuple soit entendue et comprise. Sulu occupe une place unique dans l'histoire, marquée par un fier héritage de leadership, de richesse culturelle et de résistance à l'adversité. Pourtant, au-delà de cet héritage se cache une communauté confrontée à des problèmes complexes, notamment des défis socio-économiques et une sous-représentation.

À travers des récits approfondis et des témoignages factuels, Know Sulu souhaite mettre en lumière ces réalités. En documentant leurs luttes, leurs triomphes et leur persévérance, le collectif espére offrir un espace de sensibilisation, de dialogue et de compréhension de ce que signifie faire partie de la communauté Sulu aujourd'hui.

Cette plateforme est plus qu'un simple témoignage du passé : c'est une voix pour le présent et un appel à l'attention portée aux besoins et aux aspirations du peuple Sulu. Ancrés dans la vérité et le respect, Know Sulu invite ceux qui le souhaitent à rejoindre le collecitf pour honorer l'héritage et la résilience d'une communauté remarquable.

