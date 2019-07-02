culture



Un destin exceptionnel resté dans l'ombre

A la fin du XVIIIe siècle, Nicolas Baudin dirige une grande expédition scientifique vers les terres australes, commanditée par le Premier Consul Bonaparte mêlant marins, savants et artistes. Ses découvertes sont nombreuses touchant aussi bien la botanique, la zoologie que la cartographie. Elles enrichiront en particulier les collections du Muséum National d’Histoire Naturelle.



Pourtant Nicolas Baudin, malgré ces importantes contributions, reste un explorateur largement méconnu. Il fait partie de ces destins à la fois exceptionnels et injustement oubliés.





Une aventure scientifique majeure



Redécouvrir aujourd’hui Nicolas Baudin, c’est ainsi mettre en lumière une aventure scientifique majeure et redonner sa place à un explorateur dont le parcours incarne la curiosité, la découverte scientifique et l’ouverture sur le monde.



S’appuyant sur des faits historiques rigoureux, ce beau livre adopte une forme narrative mêlant textes et illustrations.



L’ambition a été de redonner chair à cet homme. De raconter une expédition certes, mais surtout faire ressentir un parcours. Celui d’un enfant de l’Île de Ré devenu explorateur, d’un homme qui a longtemps cherché sa voie avant de trouver sa vocation, et qui a choisi de parcourir les mers non pour conquérir, mais pour comprendre.

L'illustration au coeur de l'ouvrage



L’illustration joue un rôle central, car l’image permet d’embarquer. Elle permet de ressentir l’atmosphère d’un port, la rudesse d’une traversée, la solitude du commandement, l’émerveillement de la découverte.

L’ouvrage, imprimé sur papier d’art, contient ainsi 75 aquarelles originales réalisées par l’artiste Rachel Loeffler. Il accompagne par ailleurs l’exposition consacrée à Nicolas Baudin présentée au Musée Ernest Cognacq de St-Martin-de-Ré à partir du 23 mai 2026.

UNE ODYSSÉE NATURALISTE

Les fabuleux voyages de Nicolas Baudin, marin, botaniste & explorateur des côtes de l’Australie

Auteurs : François BERNARD & Rachel LOEFFLER

Préface : Christelle RIVALLAND, Directrice du Musée Ernest Cognacq. Saint-Martin-de-Ré

Genre : Récit illustré historique

Lectorat cible : Tout public sensible à l’histoire, aux voyages, à la découverte.

104 pages. 75 aquarelles originales.

Impression sur papier Munken Pure PEFC 150g

Prix de vente : 24,90 €

Date de sortie : 23 mai 2026

Editeur : Polemarca / info@polemarca.com

ISBN : 979-10-415-1773-2

Diffusion : GESTE Editions

Tél. 05 49 05 83 50 / contact@gesteditions.com



En vente au Musée et sur Fnac.com



