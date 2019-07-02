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culture

'Une OdyssÃ©e Naturaliste'Â : Un livre pour prolonger lâ€™exposition consacrÃ©e Ã  Nicolas Baudin, marin, botaniste et explorateur des cÃ´tes de lâ€™Australie

Published on 24/06/2026 Ã  13:44

Qui connait Nicolas Baudin ? Pourtant ce marin franÃ§ais, natif de lâ€™Ile-de-RÃ©, est cÃ©lÃ©brÃ© en Australie oÃ¹ il est considÃ©rÃ© comme un hÃ©ros pour avoir dirigÃ© une grande expÃ©dition scientifique dâ€™exploration des terres australes, commanditÃ©e par le Premier Consul Bonaparte, mÃªlant marins, savants et artistes.

 


Un destin exceptionnel resté dans l'ombre

A la fin du XVIIIe siècle, Nicolas Baudin dirige une grande expédition scientifique vers les terres australes, commanditée par le Premier Consul Bonaparte mêlant marins, savants et artistes. Ses découvertes sont nombreuses touchant aussi bien la botanique, la zoologie que la cartographie. Elles enrichiront en particulier les collections du Muséum National d’Histoire Naturelle.

Pourtant Nicolas Baudin, malgré ces importantes contributions, reste un explorateur largement méconnu. Il fait partie de ces destins à la fois exceptionnels et injustement oubliés.


Une aventure scientifique majeure

Redécouvrir aujourd’hui Nicolas Baudin, c’est ainsi mettre en lumière une aventure scientifique majeure et redonner sa place à un explorateur dont le parcours incarne la curiosité, la découverte scientifique et l’ouverture sur le monde.

S’appuyant sur des faits historiques rigoureux, ce beau livre adopte une forme narrative mêlant textes et illustrations.

L’ambition a été de redonner chair à cet homme. De raconter une expédition certes, mais surtout faire ressentir un parcours. Celui d’un enfant de l’Île de Ré devenu explorateur, d’un homme qui a longtemps cherché sa voie avant de trouver sa vocation, et qui a choisi de parcourir les mers non pour conquérir, mais pour comprendre.

L'illustration au coeur de l'ouvrage

L’illustration joue un rôle central, car l’image permet d’embarquer. Elle permet de ressentir l’atmosphère d’un port, la rudesse d’une traversée, la solitude du commandement, l’émerveillement de la découverte.

L’ouvrage, imprimé sur papier d’art, contient ainsi 75 aquarelles originales réalisées par l’artiste Rachel Loeffler. Il accompagne par ailleurs l’exposition consacrée à Nicolas Baudin présentée au Musée Ernest Cognacq de St-Martin-de-Ré à partir du 23 mai 2026. 

UNE ODYSSÉE NATURALISTE
Les fabuleux voyages de Nicolas Baudin, marin, botaniste & explorateur des côtes de l’Australie 

Auteurs : François BERNARD & Rachel LOEFFLER 
Préface : Christelle RIVALLAND, Directrice du Musée Ernest Cognacq. Saint-Martin-de-Ré
Genre : Récit illustré historique
Lectorat cible : Tout public sensible à l’histoire, aux voyages, à la découverte. 
104 pages. 75 aquarelles originales.
Impression sur papier Munken Pure PEFC 150g

Prix de vente : 24,90 €

Date de sortie : 23 mai 2026

Editeur : Polemarca / info@polemarca.com
ISBN : 979-10-415-1773-2
Diffusion : GESTE Editions 
Tél. 05 49 05 83 50 / contact@gesteditions.com

En vente au Musée et sur Fnac.com

 

CommuniquÃ© publiÃ© par Bernard FranÃ§ois
Published on 24/06/2026 Ã  13:44 sur 24presse.com
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