L'audiobook érotique, à la croisée de deux tendances

Si internet a révolutionné la diffusion de films X, c’est aujourd’hui au tour de la littérature, avec le livre audio, de voir son mode de diffusion bouleversé par le numérique. Désormais, la littérature se lit, mais s'écoute aussi, en conduisant sa voiture, en faisant son jogging ou en prenant les transports en commun. Fini les K7 et les CD, aujourd’hui, l’heure est au téléchargement sur son ordinateur, sa tablette ou sur son Smartphone.



Par ailleurs, le succès planétaire de "50 nuances de Grey" a sorti la littérature érotique de son carcan. Depuis la paruition de la trilogie, le marché de la littérature érotisique s’est démocratisé, rajeuni et féminisé. Désormais bien dissocié de la pronographie par le grand public, l'érotisme bénécie d'une image "tendance" et s'impose dans les esprits comme un élément important du bien-être de chacun.





Bibliothèque et lieu d'échange



Estelle-lancel.com se propose de répondre à cette demande croissante en mettant à la disposition des amoureux de littérature libertine aussi bien des oeuvres de grands auteurs, d’Alfred de Musset à Apollinaire en passant par Lautréamont, Arthur Miller, Pierre Louÿs, Aragon, Collette, Diderot, Jean Genet ou Alexandre Dumas, que des textes inédits à télécharger et à écouter chez soi ou en déplacement.



Mais le site se veut être aussi un lieu de dialogues (mais pas de rencontres) pour échanger autour des romans. Narrés par des comédiens et des memrbes du site, les textes prennent une autre dimension.



Par ailleurs, des séries audio accompagnées de "saisons" totalement inédites sur le web seront bientôt proposées en exclusivité.





Privilégier le charme et jourer sur les fantasmes



Le catalogue est bien évidemment amené à s’étoffer régulièrement, mais toujours avec le même souci de sélectionner des textes originaux, portant un véritable intéret littéraire et artistique. Pour Estelle Lancel, l'essentiel est de privilégier le charme pour jouer sur les fantasmes et laisser l’imagination de l'auditeur libre d'exercer son œuvre.



C'est la raison pour laquelle la collection Estelle Lancel fait donc la part belle aux ambiances, à la voix ou des comédiens(ennes) aux sons et à la musique qui les accompagnent.





Ouvrir l'accès à un pan de la littérature aux nonvoyants et malvoyants

Le livre audio est pour les nonvoyants et malvoyants, une ouverture exceptionnelle à la littérature. Or, pour l’instant les ouvrages en braille ou même audio n’avaient que très peu abordés la littérature érotique. Un pan de la création littéraire était jusque-là interdit aux déficients visuels, Estelle-Lancel.com vient réparer ce manque.





Une gamme de romans gays et lesbiens



Et pas question de restreindre l’intérêt aux seuls textes hétérosexuels. Estelle Lancel propose une gamme de romans gays et lesbiens.



Enfin, Estelle Lancel, a pour ambition de devenir la première communauté mondiale en ligne dédiée au roman érotique. Car si pour l’instant, le site est réservé aux francophones, il devrait très rapidement s’internationaliser avec des versions notamment anglaises et espagnoles.





