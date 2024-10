culture





Festival Edmond Rostand 2018

Centenaire de l’Armistice de 14-18 : "L’Envol de la Marseillaise"



Edmond Rostand dans la Grande Guerre

Samedi 30 juin 21h

Lycée Carnot, 145 boulevard Malesherbes, 75017

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Evénement ayant reçu le label du Souvenir français et de la Mission 14-18.



En 1914, Edmond Rostand, ne pouvant être mobilisé, met son immense popularité au service de la France en soutenant son pays notamment au travers de ses poèmes réunis sous le titre "Le Vol de la Marseillaise", visitera les Poilus sur le front, soutiendra le moral des troupes, multipliera les actions caritatives…

Le spectacle raconte la Grande Guerre vécue par Edmond Rostand illustrée par ses poèmes dits par les comédiens Déborah Chantob, Edouard Dossetto, Vincent Kambouchner et Charlotte Molinari.



Avec le concours de Pierre Santini et celui de "La Musique des Troupes de Marine" de l’Armée de terre.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir une courte pièce jouée pour la première fois en 1918, "Cyrano aux tranchées" de Jean Suberville, avec William Mesguich et Alexandre Levasseur en costume. Regards croisés sur cette guerre entre Cyrano et un Poilu à Verdun.

L’événement commencera par "Le chant des Partisans" et se terminera par " La Marseillaise" interprétés par le baryton David Serero.

L’association "Les Poilus d’Ile de France" installera un hôpital de campagne avec soldats en uniforme. Avec la participation des Jeunes Porte-drapeaux d’Ile-de-France, ceux des Anciens Combattants d’Ile-de-France et de la Légion étrangère Marseille-Provence.