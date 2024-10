culture





Le cabaret Happy Day’s Paris marque un tournant dans sa programmation en proposant un concert Live pour la Fête de la Musique, accessible gratuitement toute la soirée. Avec la Soirée Blanche, le Happy Day’s souhaite offrir au public une soirée festive, unique à Paris, pour célébrer le jour de l’été et le jour de la musique.





Une immersion dans un univers de musique, de bonne humeur et de fête



Les deux chanteurs résidents aux voix puissantes, Kwin et Obhy, accompagnés par le groupe de musiciens du Happy Day’s, interprèteront en Live les plus grandes chansons françaises et internationales. Comme chaque soir, ils enflammeront la salle du Happy Day’s.





Au programme pour la Fête de la Musique :



- Soul, Funk, Disco, R’n’B, années 80’, etc. Des musiques connues de tous, en LIVE pour une soirée festive où tout le monde peut chanter et danser



- Des tarifs Happy Hours pour profiter pleinement de la Fête de la Musique. Des planches à partager, pour une soirée encore plus conviviale



- Entrée Libre à partir de 20h00, pour une soirée inoubliable