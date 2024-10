culture

La 72 ème édition du Festival de Cannes "Fascinating China" est parrainée conjointement par :

le Marché du Film du Festival International de Cannes,

la Commission Nationale du Film France,

le Centre national du cinéma français,

China Xinhua Net

Fondation chinoise du film.

Elle est menée par les fondations Huayi Brothers et Wu Tianming de cinéma pour les jeunes, comprenant une série d’événements tels que "Plan de formation des jeunes réalisateurs", "Présentation de l'industrie cinématographique chinoise à l'étranger", "Présentations et recommandations du plus bel endroit de tournage de Chine" et "Exposition d’expérience de l’interaction immersive du film chinois de RV ".





Wang Zhonglei (premier de gauche), cofondateur, vice-président et président directeur général de Huayi Brothers, et Kun Ling (premier de droite), actrice chinoise, présentent les prix pour les lauréats méritoires .

La promotion et la remise du prix "Plan de formation des jeunes réalisateurs" se dérouleront le 15 mai comme l'un des points saillants des événements “Fascinating China"et seront divisées en deux unités de compétition, "Œuvres de court métrage" et "Scénario de film".

Depuis sa création, plus de 800 œuvres ont été rassemblées, y compris des longs métrages, des films d’action, des documentaires et d’autres types avec 32 œuvres qui se sont démarquées.



Parmi ces œuvres, Inheritor, qui raconte l'héritage des opéras traditionnels chinois. Il a remporté le prix du meilleur court métrage de jeunes réalisateurs; et le scénariste Lin Weiran du long métrage Great Ideal People a remporté le Prix du meilleur scénariste.



La même journée a également connu l'organisation de la table ronde "Rassembler et promouvoir la croissance des jeunes réalisateurs". Les cinéastes chinois et français échangent pleinement en partageant leurs idées de film, leur expérience éducative et la situation générale des jeunes cinéastes des deux pays.





Le représentant du Bureau de l'administration du tourisme de Cannes, France (premier à gauche), Michel Chevillon (quatrième à gauche), vice-président du Bureau de l'industrie et du commerce de la Côte d'Azur et président de la Fédération des hôtels, Adeline CHAUVEAU (troisième à droite), responsable des projets de cinéma et de télévision de l'ambassade de France en Chine et les représentants des villes récompensés pour le «Plus beau lieu de tournage de Chine» prennent la photo de groupe.

Le 16 mai (heure locale), un événement a lieu au 72 ème Festival de Cannes afin de recommander les plus beaux lieux de tournage de Chine sur le thème “Fascinating China”. Dans cet événement, le parc forestier national de Huanghai, situé à Dongtai, dans le Jiangsu, La longue étendue d'azalées, à Bijie de Guilin, dans le district de Siming, à Xiamen, dans le Fujian, et dans le comté autonome de Li, à Lingshui, à Hainan, figurent sur la liste des plus beaux lieux de tournage de Chine.

Après la merveilleuse présentation en direct, des cinéastes du monde entier vantent les paysages et la vigueur des plus beaux lieux de tournage de Chine et expriment un grand intérêt pour se rendre en Chine pour y tourner et produire des œuvres de cinéma et de télévision.

Partout dans le monde, des spectateurs regardent des films de réalité virtuelle.

Il est à noter que, en tant que partie essentielle des événements «Fascinating China», les stands pour «Présentation de l'industrie cinématographique chinoise à l'étranger», «Présentations et recommandations du plus bel endroit de tournage en Chine» et «Exposition d’expérience de l’interaction immersive du film chinois de RV», lancés conjointement par XinhuaNet et le marché du film de Cannes, sont affichés pendant le festival.

Le stand «Présentation de l’industrie cinématographique chinoise à l’étranger» est conçu pour dévoiler le développement vigoureux et la force globale de l’industrie cinématographique chinoise au monde entier. Plus de 20 œuvres cinématographiques chinoises représentatives, telles que The Eight Hundred et Skyfire , sont présentées.

En tant que représentants de Damei China (version chinoise de Wild China), les quatre localités du parc forestier national de Huanghai à Dongtai (Jiangsu), La longue étendue d'azalées à Bijie de Guilin, le district de Siming à Xiamen de Fujian et le comté autonome de Li à Lingshui de Hainan a ses propres films publicitaires projetés à plusieurs reprises sur le stand de «Présentations et recommandations du plus bel endroit de tournage de Chine», attirant de nombreux réalisateurs étrangers à s'arrêter pour les découvrir.

«L'exposition d’expérience de l’interaction immersive du film chinois de RV» présente au public deux films de RV aux caractéristiques chinoises, à savoir Flying over Riverside Scene au festival de Qingming et à l'architecture de style Hui. En combinant la culture traditionnelle et la technologie, les deux films renforcent la compréhension de la culture chinoise par le public étranger, ajoutent l'attrait de la culture traditionnelle chinoise au public et font en sorte que la culture traditionnelle chinoise "se mette en place".

Contact presse

Société : XINHUANET

Personne à contacter : Liu Qian

Courriel : liuqian@news.cn

Téléphone : +86 10 88050604

Site Web : http://www.xinhuanet.com/ent/charmingchina/index.htm

Pays : Chine